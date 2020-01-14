史上首例！美科學家用青蛙幹細胞 打造「活體」機器人

美國研究人員利用非洲爪蛙的幹細胞，創造出史上首個「活體」微型機器人，最成功的案例是有兩條短腿，能靠自己的力量活動。

研究人員希望透過程式編寫，讓這些活體機器人能在人類體內輸送藥物、穿過人體動脈清除斑塊，或是在海中去除有毒的塑膠微粒。由於它們是活體機器人，因此若是損壞或撕裂，能自行複製和修復。

佛蒙特大學電腦科學和機器人專家邦加德（Joshua Bongard）說，「這些都是新的活體機器人。它們既不是傳統的機器人，也不是一般動物。它們是一種活體、可程式編寫的生物體」。

波士頓塔芙茨大學（Tufts University）艾倫探索中心（Allen Discovery Center）主任萊文（Michael Levin）說，「這些都是全新的生命形態。它們從未在地球上存在過」。

機器人專家傾向用金屬和塑膠來提高強度和耐用度，但萊文和同事發現用生物組織製造機器人的好處。受損的活體機器人能自癒傷口，一旦完成任務後就會自我瓦解，就像自然生物死亡時會腐爛一樣。

這些機器人的長度不到一毫米，是透過超級電腦運行的「演化式演算法」所設計。萊文表示，它們體積很小，但最終計畫是將它們按比例縮放。