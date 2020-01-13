不樂見已婚者任神父 前教宗暗鬥方濟各？

天主教教宗方濟各（左）二○一七年在教廷任命五位樞機主教的典禮上與榮休前教宗本篤十六世（右）會面。（美聯社） 分享 facebook

就在天主教教宗方濟各因應神職人員短缺而考慮准許已婚男性擔任神父之際，目前榮休的前教宗本篤十六世打破沉默，近日出版新書，重申教士獨身的價值。美聯社稱本篤十六世此舉「非比尋常」。

本篤十六世和梵蒂岡聖座禮儀及聖事部部長薩拉近日合著新書「來自我心深處：神職、獨身及天主教會危機」。法國費加洛報十二日刊出書摘，美聯社取得英文版校樣。

美聯社報導，本篤十六世的出書介入此事非比尋常，因為他二○一三年成為六百多年來首位退位的教宗時，曾允諾將「退隱避世」，服從新教宗。本篤十六世大致守住了承諾，但他去年寫了篇與性侵醜聞有關的文章，指責一九六○年代性解放引發危機。

本篤十六世出書重申教士獨身的價值，討論一般人預料方濟各傾向開放的這項政策議題，可能被視為前教宗試圖公開影響現任教宗。這項干預具有重大意涵，很可能再度點燃各方對兩位教宗並存於世的疑慮。

本篤十六世和薩拉顯然料到外界會有這種解讀，兩人在新書前言中強調，此書是「基於順從教宗方濟各的精神」而寫。

方濟各已說，對於教士獨身議題，他將按去年十月泛亞馬遜地區主教會議結果，撰寫一份文件。當時與會的主教多半同意讓已婚男性擔任神父，藉此解決當地神職人員短缺問題，以免信徒可能好幾個月無法參加彌撒。

方濟各對亞馬遜地區的處境表示同情，他一向在天主教會中重申修士獨身的恩典，但他強調獨身是天主教傳統，而非教義，因此是可以改變的，且在特殊地點可基於牧教原因而容許例外。

本篤十六世則在書中引經據典，以學術語言解釋，修士獨身可溯自使徒時期的一項必要基礎。他說，婚姻需要完全投入，而服事上帝也是，一人似乎不可能同時進行這兩件使命。