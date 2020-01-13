勸不住！塔爾火山噴發緩和 居民溜回家

圖／聯合報提供 分享 facebook

菲律賓塔爾火山十二日突然噴發，附近居民來不及收拾家當匆匆撤離，不過部分居民看到噴發變緩和之後，不顧警告冒死回家查看牲口、搶救財物。

菲國當局已禁止民眾進入塔爾火山方圓十四公里的危險區，並要求區內估計約四十五萬居民撤離。在封鎖線附近，許多人攜家帶眷逃往馬尼拉方向，但也有一些已撤離的居民溜回家。

塔爾火山坐落的塔爾湖邊小鎮巴萊特鎮長馬拉利特說：「我們已請政府多派一些軍人來，管管這些不聽勸告回家的人。他們越過封鎖線溜回家，我們知道他們想看看牲口還在不在，但不希望他們受傷。」

十三日清晨，火山附近仍不時有地震，居民卻已忙著用軟管引水，沖掉屋頂和窗上的火山灰。當局把警戒等級提升到第四級，意味火山隨時可能將火山灰噴發十六公里高，使湖面彌漫濃霧和火山灰。

馬拉利特說，「火山隨時會大爆發，我們要求大家撤離，他們剛開始不想走，不過看到火山還在噴發，只好撤離」，但許多男性不聽警告，回家顧牲口和財物，「他們說放不下自己養的豬、馬和牛」。

菲律賓參議員托倫提諾當過塔爾湖畔大雅台市市長，他說：「我呼籲火山附近每個居民遵從指示撤離，不要那麼快回家，直到情況穩定為止。」

托倫提諾說，十二日火山噴發太突然，很多人只能匆忙準備一些衣物撤離。