警官助叛亂份子脫逃 在印度非首例
涉嫌協助叛亂份子，印度警官被捕！喀什米爾警方於12日向記者公布，資深警官辛格企圖協助兩名叛亂份子脫逃，在開車前往喀什米爾首都查謨的路上遭到逮捕。據了解，該叛亂份子曾經也是警察，而這已不是第一次有印度警察因類似名義被捕。
叛亂份子曾是警察
根據《路透社》報導，自從印度政府於去年8月廢除印控喀什米爾特殊地位與自治權，並在10月將其劃分成喀什米爾及拉達克兩個中央直轄區後，印控喀什米亞區就此陷入混亂。印度資深警官辛格於11日被發現企圖協助兩名叛亂份子前往查謨，因而被捕，而消息由警方於12日向媒體釋出。
辛格長年任職於印控喀什米亞地區，因任務表現出色，曾獲頒「英勇獎」。目前未能確認他協助叛亂份子的原因，而一同被捕的叛亂份子穆敘塔克也曾是喀什米爾的警察，涉嫌於去年殺害11位蘋果商販、司機與勞動者。印度警方表示，辛格將被以好戰份子的身分，由情報機關進行審問。
警民混亂的主因
根據《半島電視台》報導》，長期以來，印控喀什米爾居民視該地區的警察為印度政府的統治工具，用來打壓訴求獨立、親巴基斯坦的勢力，因此對於警察與反叛份子合作的事情感到震驚。但上述事件並非警方與協助反叛份子的首例。2012、2006、1992年時均出現過警察因牽扯上反叛份子而被捕。
近期的叛亂於1989年爆發，一開始警方協助官方，打擊反叛份子，但當反叛份子開始危及到家人性命時，許多警察會選擇放棄任務。因此，反叛規模逐漸擴大並已煽動性的言語獲得大眾支持，警察陣營也會開始動搖，甚至加入反叛陣營。
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