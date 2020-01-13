警官助叛亂份子脫逃 在印度非首例

喀什米爾警方於12日向記者公布，一位資深警官載著兩名叛亂份子前往喀什米爾首都查謨的路上被發現，因而遭到逮捕。(Photo by Wikimedia Commons) 分享 facebook 涉嫌協助叛亂份子，印度警官被捕！喀什米爾警方於12日向記者公布，資深警官辛格企圖協助兩名叛亂份子脫逃，在開車前往喀什米爾首都查謨的路上遭到逮捕。據了解，該叛亂份子曾經也是警察，而這已不是第一次有印度警察因類似名義被捕。

叛亂份子曾是警察

根據《路透社》報導，自從印度政府於去年8月廢除印控喀什米爾特殊地位與自治權，並在10月將其劃分成喀什米爾及拉達克兩個中央直轄區後，印控喀什米亞區就此陷入混亂。印度資深警官辛格於11日被發現企圖協助兩名叛亂份子前往查謨，因而被捕，而消息由警方於12日向媒體釋出。

辛格長年任職於印控喀什米亞地區，因任務表現出色，曾獲頒「英勇獎」。目前未能確認他協助叛亂份子的原因，而一同被捕的叛亂份子穆敘塔克也曾是喀什米爾的警察，涉嫌於去年殺害11位蘋果商販、司機與勞動者。印度警方表示，辛格將被以好戰份子的身分，由情報機關進行審問。

警民混亂的主因

根據《半島電視台》報導》，長期以來，印控喀什米爾居民視該地區的警察為印度政府的統治工具，用來打壓訴求獨立、親巴基斯坦的勢力，因此對於警察與反叛份子合作的事情感到震驚。但上述事件並非警方與協助反叛份子的首例。2012、2006、1992年時均出現過警察因牽扯上反叛份子而被捕。

近期的叛亂於1989年爆發，一開始警方協助官方，打擊反叛份子，但當反叛份子開始危及到家人性命時，許多警察會選擇放棄任務。因此，反叛規模逐漸擴大並已煽動性的言語獲得大眾支持，警察陣營也會開始動搖，甚至加入反叛陣營。

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