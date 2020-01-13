親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
波音客機墜伊朗
伊朗報復美行動
美中簽貿易協議
哈利退出英王室
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

郭台銘稱「非常喜歡蔡壁如」 蔡壁如：我們是一家人

澳洲野火暖心一幕…狗狗碰鼻搖尾示善意 與無尾熊共喝一潭水

2020-01-13 13:04香港01 向樂高

狗狗善意與無尾熊共喝一潭水。圖片來源／臉書
狗狗善意與無尾熊共喝一潭水。圖片來源／臉書
分享

澳洲大火燒了近5個月，當地無尾熊傷亡慘重，不少倖存的無尾熊亦因家園盡毀而流離失所，缺乏食物和水。日前一名澳洲網名在澳洲南部阿得雷德山（Adelaide Hills）附近拍到罕見的畫面，當時一隻無尾熊抱着水缸喝水，他的小狗Rusty靠近，小狗看了看無尾熊，又跟牠碰鼻，更不斷擺尾顯示友善姿態，兩隻不同種類的小動物可愛互動情況令網民大表窩心，直呼：「融化了！」

影片中，可以看見一隻無尾熊用盡全力撐起身軀，抱緊花園中的水缸，再伸長脖子不斷舔水，看起來非常口渴，此時狗狗Rusty慢慢接近，牠先在旁邊伸頭舔了舔水缸的水，再看了看無尾熊。Rusty不斷搖着尾巴，表現十分友善，之後樹熊也抬起頭，他們還親暱地互相磨鼻子，畫面非常窩心。

見證這一幕的艾倫〈Andrew Frost〉把影片上載到facebook，他指Rusty是鄰居戴娜〈Danielle Stone〉的愛犬，而這樹熊也經常在該處出沒，戴娜亦會為無尾熊準備桉樹葉，兩隻小動物相處也很融洽。戴娜表示「Rusty完全不介意和無尾熊分享水缸」，每次無尾熊來的時候，Rusty都會很興奮。

影片短短4天便吸引500萬人次觀看，大批網民都被無尾熊和狗狗的友情感動，紛紛留言稱「好美的畫面」、「這個影片帶給我一絲希望」，不過亦有很多網民想起仍有大批的無尾熊因大火流離失所，希望大火可以快點平息，以及希望更多人重視氣候變化的議題。

延伸閱讀：

台男買麥當勞整包薯條超迷你　大呻好無癮　網民：你唔識食喎！

【趣一趣】兩隻海獅偷爬上船出海曬太陽　加埋過千磅壓到快沉船

文章授權轉載自《香港01》

無尾熊澳洲大火

延伸閱讀

澳洲野火又奪一警消命 總理要司法檢討滅火政策

影／野火肆虐沿路焦屍 澳洲記者：這是我遇過最...

鐵絲網上的袋鼠焦屍…澳洲大火中 保育和危害的...

澳洲大火浩劫！救火員緊擁袋鼠無尾熊 一張插畫...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

日本億萬富豪再引話題 公開徵女友陪繞月

2020-01-12 20:57

菲律賓塔爾火山噴蒸汽恐爆發 當局籲先撤離

2020-01-12 20:38

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00

熱門文章

斷絕兄弟關係？威廉王子發聲 跟哈利是「分開的實體」

2020-01-12 15:54

伊朗政府瞞3天不認錯 暴亂一觸即發

2020-01-12 22:44

氣到吐血？ 菲立普親王怒飆哈利梅根：搞什麼鬼

2020-01-12 20:21

梅根不適應王室「快崩潰」 哈利急宣布退王室救妻

2020-01-12 23:18

伊朗誤擊客機瞞3天 示威者要哈米尼下台

2020-01-13 00:14

菲律賓塔爾火山噴蒸汽恐爆發 當局籲先撤離

2020-01-12 20:38

伊朗人高喊「獨裁者去死」 要最高領袖哈米尼下台

2020-01-12 22:38

塔爾火山恐爆發 馬尼拉機場暫關閉直至另行通知

2020-01-13 06:48

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top