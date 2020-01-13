澳洲野火暖心一幕…狗狗碰鼻搖尾示善意 與無尾熊共喝一潭水

狗狗善意與無尾熊共喝一潭水。圖片來源／ 臉書 分享 facebook

澳洲大火燒了近5個月，當地無尾熊傷亡慘重，不少倖存的無尾熊亦因家園盡毀而流離失所，缺乏食物和水。日前一名澳洲網名在澳洲南部阿得雷德山（Adelaide Hills）附近拍到罕見的畫面，當時一隻無尾熊抱着水缸喝水，他的小狗Rusty靠近，小狗看了看無尾熊，又跟牠碰鼻，更不斷擺尾顯示友善姿態，兩隻不同種類的小動物可愛互動情況令網民大表窩心，直呼：「融化了！」

影片中，可以看見一隻無尾熊用盡全力撐起身軀，抱緊花園中的水缸，再伸長脖子不斷舔水，看起來非常口渴，此時狗狗Rusty慢慢接近，牠先在旁邊伸頭舔了舔水缸的水，再看了看無尾熊。Rusty不斷搖着尾巴，表現十分友善，之後樹熊也抬起頭，他們還親暱地互相磨鼻子，畫面非常窩心。

見證這一幕的艾倫〈Andrew Frost〉把影片上載到facebook，他指Rusty是鄰居戴娜〈Danielle Stone〉的愛犬，而這樹熊也經常在該處出沒，戴娜亦會為無尾熊準備桉樹葉，兩隻小動物相處也很融洽。戴娜表示「Rusty完全不介意和無尾熊分享水缸」，每次無尾熊來的時候，Rusty都會很興奮。

影片短短4天便吸引500萬人次觀看，大批網民都被無尾熊和狗狗的友情感動，紛紛留言稱「好美的畫面」、「這個影片帶給我一絲希望」，不過亦有很多網民想起仍有大批的無尾熊因大火流離失所，希望大火可以快點平息，以及希望更多人重視氣候變化的議題。

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文章授權轉載自《香港01》