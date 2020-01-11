日本Lolita系美少女竟是42歲爸爸 網民驚呼：保養超好

日本有位Lolita系「美少女」成為熱話。圖擷自 Twitter@tani_takuma 分享 facebook 常言道「這麼可愛一定是男孩子」，不過「可愛」並不是年輕人的專利，有心的話，大叔也可以變美少女！

近日日本有位Lolita系「美少女」成為熱話，全因他的可愛美貌下暗藏驚人秘密...

美少女竟是大叔？

其實這位「美少女」叫 谷琢磨，現年42歲，而且還是育有兩女的爸爸，平日亦喜歡分享與女兒的合照。

他不但五官精緻，而且身型十分纖細（身高162cm，重47kg），跟一般女生無異。由於打扮成偽娘時實在太可愛，令他之前公開自己是年屆40的爸爸時成為全城熱話。

其實谷琢磨原本是一名普通「Band友」，沒有女裝打扮的習慣。他近日接受雜誌「SPICY」訪問表示，自己喜歡上女裝的契機是34歲時，某天為Lolita雜誌拍照，可是模特兒臨時「甩底」，身型纖細的他只好「頂硬上」，結果發現自己還挺正的，慢慢就變成興趣。

他現時基本上以女裝示人，每天起床會花15分鐘化妝。他笑言雖然很費時，但亦因此變得有耐性，更了解女性背後的各種辛酸。

他亦曾於Twitter公開自己的素顏，令不少網民驚呼「素顏也很可愛」、「保養超好」、「皮膚比二十多歲的我還好...」。

現時谷琢磨亦擔任搖滾樂隊「実験台モルモット」主音，也會當模特兒為Lolita服飾品牌拍照。

被問到妻子的看法，他表示妻子完全不介意，幸好她不喜歡跟強勢的大男人相處。全家外出用餐時也常被誤認為是兩位媽媽各帶一個孩子。

延伸閱讀：

鄉村少女住進東京豪宅 50日後外貌竟有驚人變化？！

偶像級美貌配相撲手身形 千年一遇女諧星瘋傳日本

文章授權轉載自《香港01》