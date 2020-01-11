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出遊太興奮？4歲女童沿5樓酒店外牆散步蹦跳 過程險象環生

2020-01-11 19:15香港01 記者安祖娜／報導

一名4歲女童被拍到於西班牙一酒店的外牆行走，過程險象環生，幸好最終沒發生意外。（...
一名4歲女童被拍到於西班牙一酒店的外牆行走，過程險象環生，幸好最終沒發生意外。（fb「I Love Tenerife」影片截圖）
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小朋友對任何事也感好奇，家長讓他們探索世界時也必須注意安全。早前一個外國家庭到西班牙旅遊時便發生驚險一幕，一名4歲女童竟自行爬出酒店房的露台，並沿狹窄的外牆來回走動，甚至蹦跳，似乎一點也不覺得害怕。女童「探險」的過程被附近酒店住客目擊，嚇得趕忙報警，幸最終無發生任何意外。

西班牙特內里費島（Tenerife）有酒店住客月初拍下令人看得冷汗直流的短片，一名4歲女童攀過渡假別墅的露台，爬至露台沿外牆來回奔跑及跳躍，看起來非常興奮。外媒報道指，片中女童來自芬蘭，與父母一同到當地渡假旅遊，事發時媽媽以為她已熟睡，遂到浴室洗澡，沒料醒來的女童竟趁媽媽未留意，偷偷爬出露台並於離地5層樓高的外牆上行走。

片段可見，女童倚着牆壁站在5樓外牆，外圍完全無任何欄杆或防墮設施，只要一個不小心，她便會直墮地面。不過女童似乎「唔識驚」，輕鬆自在地於外牆來回行走，又興奮地以小碎步蹦跳探險，時而想返回露台，但意猶未盡又再跑到窗前探頭查看房內動靜，看來非常開心。

正當女童享受着高空探險時，附近酒店住客看到這場面幾乎嚇破膽，只能即時報警，幸好女童最終安全返回房內，沒有受傷。目擊事件的女子事後慨嘆，事件沒有變成悲劇是非常幸運，「幸好當時沒有風，否則後果不堪設想」。至於女童及其家人現時已安全返回芬蘭。

影片甫上載便獲網民瘋傳，獲2.7萬個留言及逾3.8萬次分享，不少人質疑女童的家長疏忽照顧，「你洗澡時難道不會留下父母其中一人看着孩子？」、「洗澡時鎖上門窗確保孩子安全是常識吧」、「孩子們會在做出任何自己想做的事情，一瞬間往往已能帶來不能逆轉的後果」。

延伸閱讀：

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兩小童樓梯底玩火　離開後變大火　火舌衝上天花濃煙燻黑外牆

文章授權轉載自《香港01》

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