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華裔女子涉嫌拿刀砍死2歲兒 被控謀殺移送法辦

2020-01-10 16:01世界日報 記者牟蘭／紐約報導

石春慧日前涉嫌在密州家中持菜刀刺與兩歲兒，警方以一級謀殺等罪名將其移送法辦。圖／...
石春慧日前涉嫌在密州家中持菜刀刺與兩歲兒，警方以一級謀殺等罪名將其移送法辦。圖／取自WDIV Local 4影片
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一名36歲的華裔女子日前在密西根州洛維市(Novi)家中，涉嫌用菜刀砍死兩歲的兒子，又企圖用同一把刀自殺，但被趕回家的丈夫制止，報警求助後，警方將涉案女子送往附近醫院救治，並以一級謀殺等罪名移送法辦；知情人士稱，這名華裔女子有精神病史，案發前一天才從精神病院結束治療返家。

根據洛維市警方消息，位於當地賽維利大道(Sevilla Circle)的一戶民宅於3日下午5時左右，發生一起命案； 35歲的石春慧(Chunhui Shi，姓名皆音譯)用菜刀刺向兩歲兒子的脖頸，導致孩子死亡，後又企圖用刀自殺，但被下班後返家的丈夫制止。

警方表示，嫌犯的丈夫在一家汽車技術公司擔任軟件工程師，他於當天下午5時23分在家中一樓的發現兒子的屍體和自殘的妻子，立即撥打「911」報警。

據悉，石春慧與丈夫來自中國，一家人於2014年搬到密西根州；嫌犯有精神病病史，慘案發生後被警方送往附近醫院看管治療；她日前已在醫院過堂，被奧克蘭郡地區檢察官庫珀(Jessica Cooper)以一級謀殺(First-degree Murder)與一級虐童(First-degree Child Abuse)等重罪提告。

法院信息顯示，奧克蘭郡的地區法官扎諾利(Victor Zanolli)拒絕嫌犯保釋， 嫌犯康復後，將移送至奧克蘭郡(Oakland County)監獄羈押，下次上庭時間暫訂於15日。

知情人士稱，石春慧去年9月才返回中國接受治療精神疾病，就在案發前的2日，嫌犯還前往當地的精神病院接受治療，出院不到24小時，就釀下殺害幼子的慘劇。

石春慧的鄰居睿曼格瑞(Amulya Ramannagari)表示，他四歲與九歲的孩子常與死者在社區內玩耍，並稱死者叫梅森(Mason)，「(石春慧與丈夫)常會帶玩具給孩子，讓他們一起玩耍」。

睿曼格瑞說，他們的孩子從未前往石春慧家中作客，幾個孩子只在草坪上做遊戲，「即使(石春慧一家)除草或是園藝時，他們的孩子還是在外面玩，我們從來沒想過中間有什麼問題」。

對於石春慧，睿曼格瑞說，由於語言障礙，他與嫌犯並不熟知，也不清楚對方患有精神疾病，「她看上去沒有任何問題，總是很忙，一直在做不同的事情」。

被告一家居住的洛維市居民及其親友，於7日晚在當地為梅森舉辦追思會，他們手持蠟燭，並為梅森設立照片牆，希望他在天堂上安息。

與石春慧相識多時的李詩洛(Shiloh Lee)在追思會上表示，她的孩子與梅森常一起玩耍，聽到慘劇後感到非常震驚，「她(石春慧)是那麼愛梅森，我不明白她為什麼那麼做」。

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石春慧日前涉嫌在密州家中持菜刀刺與兩歲兒，警方以一級謀殺等罪名將其移送法辦。圖／...
石春慧日前涉嫌在密州家中持菜刀刺與兩歲兒，警方以一級謀殺等罪名將其移送法辦。圖／取自WDIV Local 4影片
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石春慧日前涉嫌在密州家中持菜刀刺與兩歲兒，警方以一級謀殺等罪名將其移送法辦。圖／...
石春慧日前涉嫌在密州家中持菜刀刺與兩歲兒，警方以一級謀殺等罪名將其移送法辦。圖／取自WDIV Local 4影片
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華裔虐童

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