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17歲少年登山遇暴雪受困30小時 奇蹟存活

2020-01-10 12:50世界日報 編譯林梅婕／綜合9日電

登山受困的加州17歲少年艾爾坎塔在醫院休養。(美聯社)
登山受困的加州17歲少年艾爾坎塔在醫院休養。(美聯社)
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加州一名17歲青少年上周獨自前往正遭到暴風雪來襲的猶他州登山，不幸受困，經過30個小時後才獲救；該名少年表示受困過程中他用手機鬧鐘讓自己保持清醒，並替自己在雪中挖一個避難的洞穴，不斷握著手中的念珠手鍊祈禱。

這名青少年是來自加州佛萊斯諾(Fresno)的艾爾坎塔拉(Nicolas Stacy-Alcantara)，他表示到猶他州是去拜訪前女友，因為當時氣候相對溫和，便決定去爬山。

艾爾坎塔拉帶著六個自製的花生果醬三明治和40盎司的水，便搭乘優步(Uber)來到鹽湖城(Salt Lake City)東邊的峽谷，原本計畫一整天的登山行程可以在晚餐前結束。

不料當日下午氣溫驟降且開始下雪使艾爾坎塔拉被迫停下，但是在他計畫從峽谷Millcreek到公園市(Park City)的路徑中，手機始終收不到訊號。

最後艾爾坎塔拉感到雙腳開始冰冷，他找到樹下一塊可以暫時藏身的地方，並簡易的搭建一個可以抵擋風雪的小洞穴；艾爾坎塔拉將手機鬧鐘設定每30分鐘響一次，避免讓自己陷入昏睡，並將雙手緊貼胸前保持血液循環。

艾爾坎塔拉的前女友在沒有等到他回來吃晚餐便隨即通知警方，但由於天色已黑警方無法即時前來；直到天亮艾爾坎塔拉離開洞穴，最後在路上遇到其他登山客才向他們借用衛星電話求救。

搜救隊在艾爾坎塔拉下車地距離6哩處找到他，最後被以直升機送往猶他大學醫院附屬醫院，所幸他受凍的雙腳並不需要截肢。

艾爾坎塔拉說：「我能夠獲救真的非常幸運，不然我可能就這麼死了。」

直升機Uber

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