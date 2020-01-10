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奧勒岡海濱小鎮槓臉書:海底光纖電纜別在我家登陸

2020-01-10 11:34聯合報 編譯季晶晶／即時報導

美國奧勒岡州一個沒有紅綠燈和手機服務的沿海小鎮---提爾拉德馬（Tierra del Mar），居民正與科技巨擘臉書展開對抗，想阻止臉書選擇在此一平靜社區，做為其連接美洲和亞洲的海底電纜登陸點。

臉書的代表說，提爾拉德馬是美國西岸少數適合超高速海底光纖電纜的登陸點之一。這條電纜會把美國的多個地點，包括臉書設於奧勒岡州普賴恩維爾市中心的大型資料中心，連結到日本和菲律賓，有助滿足全球網路服務日漸高漲的需求。根據聯合國組織國際電信聯盟，全球網路使用人口已達41億，占比為54%，遠高於2008年的16億。

但當地人認為，讓海底電纜登陸的鑽掘工程可能損害鎮上大約200棟房屋的地基和化糞池系統。他們也指出，提爾拉德馬的土地使用分區是住宅區，如果允許臉書的海底電䌫在此登陸，會吸引來更多企業。

居民羅潔絲表示：「這是個重大先例。一旦隨這些公司的意開放沿海，奧勒岡海岸就跟開放季沒兩樣了。」她家附近樹立了一個「臉書滾離我們的海灘」的牌子。

臉書表示，水平鑽掘約持續一個月，然後只會剩下一個人孔蓋。選址提爾拉德馬已特意避開漁撈地點，鋪設電纜時不會纏到漁網。他們也必須避開海底峽谷和聯邦保護的魚類棲地。

提拉木克郡政委員會9日在聆聽證詞後，以2比1的票數支持海底電纜案。委員之一的山本表示，該案類似其他已獲核准的設施，例如電氣設備。但居民不服，打算申訴。

提爾拉德馬有專業和退休人士居住，他們深愛此處未經破壞的海灘，邊緣地帶有松樹林，此區還看得到鹿、秃鷹和罕見的海鳥。此地沒有手機服務，顯然是電信商認為無法獲利。

近幾年，當地人曾堅決反對投資人拿北邊的一座農場用地建高檔高爾夫球場，後來改為州立自然保護區。2018年，他們注意到臉書的子公司以49.5萬美元買下一塊約十座網球場大小的濱海空地。他們很擔心，海底電纜項目將帶來行動通信基地台、電力和電纜設備。

根據專門針對海底電纜行業的雙月刊貿易雜誌《海底電信論壇》副總裁尼爾森，幾乎所有訊息傳送和網路瀏覽都透過光纖電纜，而非衛星進行。包括手機通話在內的數據，如果必須跨洲，99%會利用海底光纖電纜。海底光纖電纜在全球各地約有800個登陸點，少見有人抵制。

臉書獲准在奧勒岡州小鎮提爾拉德馬設立海底光纖電纜登陸點，但居民不服，準備向州政府...
臉書獲准在奧勒岡州小鎮提爾拉德馬設立海底光纖電纜登陸點，但居民不服，準備向州政府申訴。美聯社
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基地台保護區聯合國

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