4歲女童沿5樓公寓外牆來回走 驚恐影片曝光

西班牙這處公寓一位4歲女童沿著5樓外牆來回走動，相當驚險。圖擷自 Facebook 分享 facebook

家中有幼齡孩童的家長要注意，一定要時刻盯著小孩，就算去洗澡也要確保孩子不會亂跑，以免他們發生危險。西班牙特內里費島（Tenerife）近期傳出一段驚險影片，只見影片裡的對向公寓有一名女童，她從5樓高的窗戶跑了出來，沿著公寓外牆來回走動，一度停在該樓的陽台處，又折返走回窗戶邊，讓人捏了一把冷汗。

拍攝人將影片上傳至「我愛特內里費島」的臉書專頁上，並寫下「天哪！這個小孩設法在父母洗澡時爬出了這座建築的窗戶」，根據「Mirror」報導指出，這起事件發生在上週末，在帕萊索海灘（Playa Paraiso）附近的一處公寓，一位4歲女童從5樓窗戶爬出，開始沿著外牆來回走動，而外牆邊完全沒有任何防護措施，一不小心就有可能墜樓，但女童仍繼續搖搖晃晃地來回走動，她先是走到該樓陽台邊停頓後，又沿著牆邊走回窗戶。

影片一曝光後，許多網友紛紛批評父母沒有顧好小孩，「父母為什麼要同時洗澡，讓小孩獨自一人，這是父母的錯，他們沒有回到那裡幾秒鐘」、「對於父母來說，那時不適合在公寓的浴室洗澡」、「為何父母不能確保小孩的安全，有些人不應該生育孩子」、「兩人同時洗澡，多不負責任的父母」。