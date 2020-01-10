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每日萬人造訪「奧地利最美小鎮」 居民怨：有中國遊客闖入房間

2020-01-10 10:15香港01 卡洛兒

哈爾施塔特（Hallstatt）1997年被列入聯合國教科文組織世界遺產，原本只...
哈爾施塔特（Hallstatt）1997年被列入聯合國教科文組織世界遺產，原本只有780人口，但近年成為熱門旅遊地後，大量旅客湧至。（網路圖片）
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被譽為「世界最美小鎮」的奧地利小鎮哈爾施塔特（Hallstatt），成為不少旅人必到旅遊清單之一，加上迪士尼動畫《冰雪奇緣》（Frozen）續集去年底上映，吸引大量粉絲到訪這個被傳為靈感來源地方，每日遊客量高逾10000人，令當地居民大受困擾。近日哈爾施塔特市長發聲請求影迷遠離小鎮，更有居民大怨，有天醒來竟在自己房間內發現不明來歷的中國遊客。

哈爾施塔特1997年被列入聯合國教科文組織世界遺產，原本只有780人口，但近年成為熱門旅遊地後，大量旅客湧至，最近坊間更流傳這湖畔村莊，正是《冰雪奇緣》中艾倫戴爾王國的靈感來源地，令到訪人數迅速暴增，每天吸引超過1萬名遊客前來拍照打卡、玩無人機，甚至直闖民宅使用洗手間，有咖啡店老闆接受訪問時直指，「我媽有天醒來，在她的房間內發現幾個中國遊客闖進來」。

當地市長亞歷山大‧舒茲（Alexander Scheutz）請求《冰雪奇緣》的粉絲們遠離小鎮，甚至關閉數條道路以阻止他們到訪，希望將遊客數字減少三分之一，「不要再湧進這座被譽為全球最『IG-able』（most Instagrammable）的小鎮」，因為我們完全吃不消」，又指哈爾施塔特是文化史上的重要一環，而不是博物館

去年有關當局已決定於今年起採取人量管制，包括每年入鎮旅遊巴士數量上限為13000輛、熱門景點Lake Hallstatt設限量入場劵，遊客須持券入場，以及遊客停留時間須超過2.5小時，否則不允許進入小鎮。

延伸閱讀：

奧地利哈修塔特　靚到中國也要山寨的800人小鎮　竟出招趕客？

意大利威尼斯經歷嚴重水災後　更可能失世界遺產地位

文章授權轉載自《香港01》

奧地利世界遺產迪士尼博物館

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