全球野火肆虐 96%是人為引起

根據NGO「全球森林觀察」的統計，去年全球共有超過450萬起森林大火。(Photo by Wikipedia) 分享 facebook 2019年是全球野火嚴重肆虐的一年，據統計，去年全球共有超過450萬起森林大火，每一起的焚燒面積都在一平方公里以上，包括澳洲、西非、亞馬遜雨林甚至北極等地。專家指出，高達96%的野火都是人為活動引起的，例如為了耕種的目的，而極端氣候更與野火形成惡性循環。

人為引火佔多數

根據《德國之聲》和《BBC》報導，從去年9月延燒至今的澳洲野火，已經襲捲了800萬公頃的土地，造成26人以及上億隻動物喪生。維多利亞省9日宣布延長「災難狀態」，當地政府要求民眾盡速離開東部地區，根據天氣預報，氣溫可能在10日飆升至攝氏41度，並伴隨強風和閃電。

然而這場大火僅是冰山一角，根據NGO「全球森林觀察」的統計，去年全球共有超過450萬起森林大火，每一起的焚燒面積都在一平方公里以上，為2001年的兩倍半。

資料來源：德國之聲

「高達96%的野火都是人為引起的！」世界自然基金會指出，至今仍有許多地方會以砍伐或焚燒的方式削減森林面積，有利於農耕、畜牧或工業的發展，例如印尼自1990年起為了發展造紙業和產製棕櫚油，摧毀超過2,700萬公頃的森林；在西非則盛行火耕，除了清除雜草，也使土地能夠在短時間內恢復肥沃。

極端氣候惡性循環

「海洋好比地球的空調。」阿爾弗雷德‧魏格納研究所的副主任威爾特郡形容，當海洋溫度愈來愈高，就會造成極端溫度、暴雨、乾旱等異常氣候。由於極端氣候加劇，除了澳洲，西非和亞馬遜雨林等地也出現大規模的野火，甚至連北極都難以倖免。

綠色和平估計，每年的野火排放80億噸的二氧化碳，約略是人類燃燒化石燃料排碳量的一半，進而加速全球暖化，成為氣候變遷與野火的惡性循環。

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