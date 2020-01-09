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永凍土加速融化 促使暖化惡性循環

2020-01-09 18:59台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

氣候暖化與北極海海冰和永凍土都有關。(photo by Wikimedia)
氣候暖化與北極海海冰和永凍土都有關。(photo by Wikimedia)
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氣候暖化是種惡性循環的過程！權威雜誌Nature上刊登一篇研究，從海冰與永凍土關聯探討氣候暖化，研究發現永凍土的減少與海冰呈現正相關，永凍土融化會釋放大氣中的碳，導致氣候更加暖熱，該文推測循環的連接點是北極海的海冰，暖化加速海冰融化，增加的水分讓秋季降雪增加，這讓春夏期地面變暖，加速永凍土融化，形成惡性循環。

永凍土融化釋放碳

永凍土泛指凍土層處於結冰點以下超過兩年的地層，形成永凍土的條件包含氣溫長年極低，而北半球有4分之1的面積都是永凍土，根據《英國廣播公司》報導，過往研究就曾指出，永凍土與氣候深有關聯，因其含有大量碳，一旦融化，碳排放以二氧化碳和甲烷形式進到大氣中會加速地球暖化。

而本次牛津大學研究發表在《Nature雜誌》上，發現氣候暖化不只跟永凍土有關，其實更與北極海的海冰有關，研究學者亨德森說，過往研究指談到永凍土的融化直接影響暖化，但事實上北極海的海冰若減少，會直接影響永凍土，而永凍土又自然會影響到暖化，呈現惡性循環。

北極海將無海冰？

該研究的理論是指，海冰消失後，會有更多熱量和水分從海洋轉移到大氣，而暖空氣進入內陸隨著雨水滴落，會加速永凍土融化，這項理論也與一些老一輩的經驗論相符。習於在下雪環境進行莊稼的農民都知道，一旦秋季降雪量上升，春、夏季的地面更暖，永凍土或被破壞，而海冰消失後的水分可能就是導致秋季降雪的原因，因此這項假說理論似乎很合理，但當然還需要後續實驗佐證。

最後，該研究預計，在幾十年後，北極海將完全失去海冰，會讓永凍土以極快的速度崩潰、消失，亨德森無奈的說：「即便全球實現淨排放為零，大自然的機制依然會讓永凍土融化釋放出碳，幾乎沒有辦法讓大自然吸收回現在大氣中存在的碳量，等於暖化腳步難被停止。」

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暖化北極降雪

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