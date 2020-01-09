日行萬步保健？醫師：比平常步數多2000步即可

日行1萬步是維持身材的良好基礎，但並非適用各種情況的法則。智慧型手表品牌Fitbit等健身追蹤器將此數字設定為健身目標，但健身專家建議根據個人健康而設定不同的步數目標。

研究人員表示，1萬步的目標是1960年代的行銷花招，但並非每人走這麼多步都能獲益。

哈佛醫學院醫學教授李宜敏(I-Min Lee)領導的研究指出，日行1萬步的建議當年由日本計步器廠商帶起，被稱作1965年代的「1萬步計量」，但沒有科學數據支持這個數字，只是因為好記。

與Fitbit合作的知名個人健身教練巴斯特納克(Harley Pasternak)說，他給客戶設定1萬步的目標，包括30分鐘的中度運動，符合聯邦疾病防治中心(CDC)的運動建議，每周150分鐘的中度運動。

他說：「我建議，如果要減重，可以努力達成每天1萬4000步的目標。」但步行目標因為生活方式而異，對某些人來說，走少些更理想。

哈佛研究調查1萬7000名66歲到78歲的女性發現，每天走7500步以上者，死亡率最低；就算每天只走4400步的女性，死亡率也低於每天走不到2000步的人。但走超過7500步，不會更有益健康。

究竟要走多少步才能保健，李宜敏建議比每天正常行走的步數再加2000步。

美國人平均日行4000到5000步。若是年輕人或有健身經驗者，把日行1萬步作為健康指標並非壞建議。但是老年人及較不常運動的人，可能會覺得這個數字令人氣餒，目標訂太高反而會讓他們放棄運動。

李宜敏說：「如果不常運動，制定更常運動的合理目標即可」。

儘管聯邦衛生與公共服務部(HHS)列出每周150分鐘的清單，但也明確寫道，無論做什麼運動，有動總比沒動好。