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還在用鋁箔紙包剩菜？營養師：容易長細菌

2020-01-09 16:23世界日報 編譯盧炯燊／綜合報導

一般來說，如果將剩菜密封好並妥善存放，最多可以保存四天。對大多數人來說，用鋁箔紙蓋住剩菜的盤子，將它放到冰箱裡，是快速方便的保存食物方式，但這也是容易危害自己健康的作法。

就像我們需要空氣呼吸一樣，細菌也需要空氣才能滋長。一些會引起食物中毒的細菌，例如葡萄球菌和蠟狀芽孢桿菌(Bacillus cereus)等，所產生的毒素即使在高溫烹調下也不會被殺死。華盛頓州衛生廳指出，一頓熱飯菜放在室溫兩小時以上，細菌就會迅速滋長。

許多人喜歡用鋁箔紙覆蓋食物的做法構成相同危險，因為沒有完全密封食物與空氣隔絕，自然也存在細菌迅速滋長的風險。

克利夫蘭診所註冊營養師馬龍(Lindsay Malone)指出，只要有空氣，細菌就會快速滋長，因此必須用合適的容器正確包裝剩菜，否則，食物不會持久，容易變壞。

馬龍包裝剩菜的黃金法則，是將之密封在淺的容器內(即放在淺碟勝於深碗)，加快冷卻並防止細菌進入，在煮好兩個小時內放進冰箱裡。由於乳製品和肉類食物特別容易滋生細菌，故此必須使用密封容器存放。

另外，在室溫放置超過兩小時的飯菜必須丟掉，以免損害健康得不償失。

馬龍又說，如果剩餘的食物實在太多，最明智的做法是將一部分食物放入冰箱，然後將部分裝進密封容器內，放進冰箱的冷凍庫內， 準備吃時，再將之取出再加熱。

此外要注意存放日期，即使密封處理，也要盡快吃掉，若是傳出異味，說明已經變壞，應該丟掉。

中毒高溫華盛頓

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