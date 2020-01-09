7歲女童背部長瘤「拳頭大」 切開見三胞胎頭手腳

孕婦要生出雙胞胎的機率不大，更不用說是多胞胎，而在生產結束後，若發現有異狀，一定要到醫院檢查，以免出現健康問題。哈薩克一位7歲女童背部和臀部位置長出了一顆腫瘤，由於延誤時間就醫，腫瘤足足有一個拳頭大，而醫生在切開腫瘤後發現裡面竟然有型態模糊的頭和四肢，原來這顆腫瘤裡有著女童未出世的兄弟姐妹，藏著三胞胎。

根據英國「每日郵報」報導，女童的父母將她帶至阿拉木圖市（Almaty）動手術，由於女童太晚就醫，背部的腫瘤已經長到一顆拳頭大，所幸腫瘤內的三胞胎並沒有癌症或其他嚴重疾病，副主任醫生阿里貝克（Alibek Zharasov）說「不清楚為什麼父母沒有更早尋求醫療幫助，如果不去除腫塊，可能會發展成危險的腫瘤」，而醫生也表示因為腫瘤的增大，女童脊柱問題逐漸惡化。

隨後醫生替女童進行切除手術，取出三胞胎的軀體，由於形狀模糊，醫生無法判定其性別，但推估是女性，另外，這種事件通常發生在雙胞胎身上，且在生產時就能被發現移除，因此醫生在過往並未接觸過三胞胎案例，不過阿里貝克則表示手術相當順利，女童的康復狀況良好。事實上在2003年時，哈薩克一位7歲男童也出現類似問題，他的腹部位置出現一塊橢圓形腫瘤，腫瘤內有著四肢、指甲和男性生殖器，而該腫瘤正是他的雙胞胎兄弟。