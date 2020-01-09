親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
波音客機墜伊朗
伊朗報復美行動
澳洲野火燒不停
美中貿協添變數
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓國瑜凱道造勢還沒開始 主辦單位：人數已破10萬人

漲價了！ 肯德基宣布單點、套餐價格調整3~10元

7歲女童背部長瘤「拳頭大」 切開見三胞胎頭手腳

2020-01-09 15:33聯合新聞網 綜合報導

孕婦要生出雙胞胎的機率不大，更不用說是多胞胎，而在生產結束後，若發現有異狀，一定要到醫院檢查，以免出現健康問題。哈薩克一位7歲女童背部和臀部位置長出了一顆腫瘤，由於延誤時間就醫，腫瘤足足有一個拳頭大，而醫生在切開腫瘤後發現裡面竟然有型態模糊的頭和四肢，原來這顆腫瘤裡有著女童未出世的兄弟姐妹，藏著三胞胎。

根據英國「每日郵報」報導，女童的父母將她帶至阿拉木圖市（Almaty）動手術，由於女童太晚就醫，背部的腫瘤已經長到一顆拳頭大，所幸腫瘤內的三胞胎並沒有癌症或其他嚴重疾病，副主任醫生阿里貝克（Alibek Zharasov）說「不清楚為什麼父母沒有更早尋求醫療幫助，如果不去除腫塊，可能會發展成危險的腫瘤」，而醫生也表示因為腫瘤的增大，女童脊柱問題逐漸惡化。

隨後醫生替女童進行切除手術，取出三胞胎的軀體，由於形狀模糊，醫生無法判定其性別，但推估是女性，另外，這種事件通常發生在雙胞胎身上，且在生產時就能被發現移除，因此醫生在過往並未接觸過三胞胎案例，不過阿里貝克則表示手術相當順利，女童的康復狀況良好。事實上在2003年時，哈薩克一位7歲男童也出現類似問題，他的腹部位置出現一塊橢圓形腫瘤，腫瘤內有著四肢、指甲和男性生殖器，而該腫瘤正是他的雙胞胎兄弟。

哈薩克7歲女童背部的腫瘤內部有其三胞胎兄弟姐妹的軀體。圖擷自daily sun
哈薩克7歲女童背部的腫瘤內部有其三胞胎兄弟姐妹的軀體。圖擷自daily sun
分享

腫瘤雙胞胎手術

延伸閱讀

英國首位太空人：外星人肯定存在 可能已住在地...

母早起拉百葉窗冒出「無臉男」 她嚇得驚聲尖叫

飛機上用「腳」滑螢幕 搭機常客：第一次看到這...

日本7-11徵工讀生 海報一段Line對話把...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

氣候影響疾病 反聖嬰現象或與幼童腹瀉加劇有關

2020-01-09 13:21

還在用鋁箔紙包剩菜？營養師：容易長細菌

2020-01-09 16:23

日行萬步保健？醫師：比平常步數多2000步即可

2020-01-09 16:23

研究：鋅與葉酸 無助男性生育力

2020-01-09 13:42

日本暖春 民間氣象估東京櫻花3月19日提前開

2020-01-09 13:03

日本北海道降雪創新低 札幌雪祭急調雪

2020-01-09 12:57

歐洲舊建築變身時尚食堂 挑戰味蕾及飲食文化

2020-01-09 10:40

王牌主播引退震撼彈 南韓進入「電視新聞戰國時代」

2020-01-09 10:01

王牌主播的最後On Air： 孫石熙為何閃電引退《新聞室》？

2020-01-09 08:30

騎懷孕駱駝慘遭拋飛斷手 女怒告售票網站未先告知

2020-01-08 17:05

暖化證據確鑿 印度出現10年最高溫

2020-01-08 16:42

在「藍區」發掘人瑞長壽祕訣 那些食物能延年益壽？

2020-01-08 16:24

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

女王震怒！哈利梅根逕自發退出聲明「形同對王室宣戰」

2020-01-09 10:33

機體「明顯有洞」！烏克蘭客機可能遭彈襲擊落

2020-01-09 07:54

伊朗飛彈報復美軍 專家：川普可能採取兩行動

2020-01-08 18:42

伊朗飛彈報復美軍 川普宣布實施新經濟制裁

2020-01-09 00:59

失事烏克蘭班機黑盒子尋獲 伊朗：不會交給美國

2020-01-08 21:30

野火過境房屋卻完好 澳洲屋主歸功原住民傳統知識

2020-01-09 13:45

哈利梅根拋震撼彈 將淡出退至英國王室幕後

2020-01-09 04:58

為何美軍無傷亡？紐時：美提前3小時就知伊朗將襲擊

2020-01-09 11:09

川普：情勢正在緩和 美股漲幅擴大

2020-01-09 00:43

最弱復仇劇本 美伊都在找下台階

2020-01-08 23:55

影／救一隻算一隻…澳洲野火 一群燒傷無尾熊瑟縮車內

2020-01-09 10:42

烏克蘭航空墜機 138名乘客預定飛往加拿大

2020-01-09 09:16

伊朗飛彈報復美軍 川普將發表談話

2020-01-08 22:26

英國國防大臣：不排除空襲伊朗的選項

2020-01-08 17:19

彭博：伊朗有節制的報復行動 留下緩和局勢的空間

2020-01-08 17:07

衛星照片顯示 伊朗空襲造成美軍基地7建物毀損

2020-01-09 09:10

哈利、梅根退居幕後 不愛江山愛美人現代版

2020-01-09 11:53

一手翻盤敘利亞戰局！伊朗戰神 逼數十萬人淪難民

2020-01-09 10:00

Nissan高恩矛頭直指法總統馬克宏：激怒日本害到我

2020-01-09 08:29

哈利、梅根退至王室幕後 傳英女王事先不知情

2020-01-09 06:10

美國不再需要中東石油？事實只是少用但還在用

2020-01-09 08:31

美股因川普談話走高 火箭彈襲巴格達綠區後回吐漲幅

2020-01-09 07:18

真的？假的？CIA分析師7步教你讀伊朗新聞

2020-01-08 17:29

伊朗有節制報復...精心策劃

2020-01-08 23:50

分析：伊朗報復美國顧全雙方面子 避免全面開戰

2020-01-08 23:32

蘇雷曼尼案 美處理矛盾、荒腔走板

2020-01-08 23:53

日產前董座高恩逃亡途中 差點就和日本首相碰個正著!?

2020-01-08 19:29

逃亡後首現身！高恩：日司法違反人權 為得到正義而逃

2020-01-08 22:43

大驚喜！女大生兼差開Uber 數日後發現乘客幫她付清學校欠款

2020-01-09 13:59

金價升穿1,600美元 美伊局勢緩和後回落 油價大跌

2020-01-09 06:46

伊朗發動報復攻擊 伊拉克：事先接獲正式警告

2020-01-08 21:34

澳洲野火延燒釀26死 警控183人涉案24人縱火

2020-01-09 11:43

烏克蘭航空伊朗空難 尋獲黑盒子 墜機說法不一

2020-01-08 23:49

偷渡悲劇！法航班機起落架內發現10歲兒童屍體

2020-01-09 13:47

烏航墜機63人為加拿大公民 大學生、新婚夫婦難逃死劫

2020-01-09 12:12

飛機上用「腳」滑螢幕 搭機常客：第一次看到這麼噁的

2020-01-08 21:11

美伊衝突憂慮減緩 美股收紅那斯達克指數創新高

2020-01-09 06:22

伊朗攻擊傳未造成傷亡 市場回穩美股期指翻紅

2020-01-08 20:58

伊朗將領遭獵殺 環時狠批中國內部親美言論：發聲者是群「恨國者」

2020-01-08 20:57

攻擊美軍基地作報復 伊朗：會砍斷美國的腿

2020-01-08 18:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top