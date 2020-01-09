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研究：鋅與葉酸 無助男性生育力

2020-01-09 13:42世界日報 編譯吳日君／綜合8日電

一項由美國政府領導的研究發現，鋅與葉酸補充劑並不能提高男性生育力。圖／擷自41n...
一項由美國政府領導的研究發現，鋅與葉酸補充劑並不能提高男性生育力。圖／擷自41nbc電視台
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鋅與葉酸長期被認為有助於男性不育，但一項由聯邦政府領導的研究發現，鋅與葉酸保健品並不能提高男性生育力。礦物質與維他命對男性精子產生相當重要，並且可在許多普通食物中找到。先前有關非處方保健品(supplement)是否能加強精子健康的研究，與最新研究發現結果衝突。

國家兒童健康與人類發展研究所研究員西斯特曼(Enrique Schisterman)表示，有一些小型試驗顯示，鋅與葉酸保健品有部分益處，但需要更多確切證據證明其能發揮作用。不過，美國醫學會期刊最新發表的研究報告結果並非如此。

西斯特曼指出，研究結果令人失望。保健品成本約為每月60元，許多夫婦在侵入性不孕症醫療治療花費數萬元，「接受生育治療人士非常非常渴望找到可行方法。」

研究包括在四家美國不孕症診所、近2400名計畫接受生育治療的男性與他們的伴侶。研究人員避免使用非處分保健品，因為其不具嚴格法規監管、可能包含標籤條列之外成分。他們改用一種含有結合5毫克葉酸與30毫克鋅的片劑，劑量比一些研究劑量來得低，避免潛在副作用。

半數受試男性每天吞服一片劑量、持續六個月；其他男性服用安慰劑。在為期18個月隨訪，820名嬰兒出生，每組出生嬰兒人數大致相同，精子質量也相似。與不育有關的精子DNA變化，在保健品使用者中稍微多見，而這些男性有更多的消化不良作用，可能與先前服用的鋅片劑有關。

全國每八對夫婦中，就有一對不孕，全球至少有5000萬夫婦有不育問題。不孕通常被定義為經過一年嘗試，仍無法懷孕。男性不孕占不孕症三分之一，包括低精子數量或不良精子品質。研究指出，西方國家精子數量在近數十年來已在下降中，原因不明。

男性不孕症生育

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