騎懷孕駱駝慘遭拋飛斷手 女怒告售票網站未先告知

女子在購票網站上訂購騎駱駝遊沙漠行程，卻遭失控的懷孕駱駝拋飛。示意圖。非當事人。 （中新社） 分享 facebook

美國紐澤西州一名女子2018年到摩洛哥旅遊時，透過旅遊資訊平台「TripAdvisor」旗下的票券平台「Viator」購買騎駱駝的套裝行程，但過程中卻被失控的懷孕駱駝拋飛，導致女子摔斷了手臂，事後女子氣得控告Viator沒有在訂票時告知安全須知，也沒有事先確認駱駝是否安全就讓遊客騎乘。

綜合外媒報導，一名24歲的美國女子布雷安（Breanne Ayala）2018年到摩洛哥旅遊時，在購票平台Viator上購買了「馬拉喀什觀賞落日駱駝之旅」的行程，但在開始騎乘前駱駝伕卻突然告知她待會要騎乘的駱駝已經懷有身孕，並將在一個月後分娩。

沒想到在開始騎乘沒多久後，女子的駱駝突然失控狂奔脫離了隊伍，之後更直接將她拋飛在地，導致女子摔斷了手臂，而事發之後駱駝伕竟未及時叫救護車，等了一個小時旅行社老闆抵達現場後才將女子送醫，事後醫生表示女子得接受手術，否則恐怕會造成永久性神經損傷，這也讓她憤而對Viator提出告訴。

在訴訟中女子的委任律師表示Viator事前完全沒有舉辦行前說明會、沒有向遊客說明注意事項，也沒有事先確認駱駝是否安全，雖然Viator的條款中清楚寫道對於其網站上的實際遊覽相關的問題概不負責，但律師表示他不認為用一句「風險自負」就可以解決。