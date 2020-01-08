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暖化證據確鑿 印度出現10年最高溫

2020-01-08 16:42台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

印度最熱四年都在過去十年出現！根據印度氣象局表示，當地過去十年是有紀錄以來最熱的期間，去年也因為極端氣候奪走超過1,500條人命，顯示全球暖化帶來的衝擊已無庸置疑。

據《半島電視台》報導，人口13億人的印度飽受氣候變遷之苦，包括嚴重洪水、缺水與燥熱氣候，南部城市清奈在去年更出現自來水缺水現象。

最熱的5年

印度氣象局指出，2010年至2019年溫度比長期平均值高出攝氏0.36度，是1901年有紀錄以來最熱的十年，而且印度史上第七熱的2019年因為天災更奪走1,500條人命，另外，最熱的5年也都在過去10年內出現，其中2016年是最熱的一年。對此，印度氣象局長莫哈帕特拉表示，「全球暖化的衝擊已相當明確，過去一年整季都有極端氣候。」

據《Down To Earth》報導，印度氣象局也指出，去年8個生成的氣旋中，其中5個侵襲印度的氣旋是在阿拉伯海生成，反觀過去平均只有一個氣旋會生成，因此，2019年已與最多生成氣旋的1902年相當，顯示阿拉伯海也開始出現更強烈的氣旋。

去年四季平均溫高

從2000年開始，印度有11年都是最熱的一年，在過去十年內，2015、2016與2017年已連續三年都是最熱的一年。整體來說，印度去年四季平均季溫度都高於平均值，其中從6月至9月的雨季更是1901年以來最高溫的雨季。

據《環球郵報》報導，氣候專家也指出，更不可預測的天氣，包括更頻繁的旱災與熱浪都將威脅收成與食物安全，特別是包括印度在內的開發中國家。

去年12月，世界氣象組織就指出，2019年預計會成為全世界第二或第三熱的一年。去年前十月全球平均溫度相較工業革命之前已高出1.1C。該組織秘書長塔拉斯表示，「如果沒有採取緊急行動，人類正邁向本世紀升溫攝氏3度的方向前進，對人類福祉威脅將更加嚴重。」

【更多精采內容，詳見

印度氣象局暖化

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