加國飛機輪子噴火花 空中盤旋2小時緊急折返

加拿大快運航空機輪空中脫輪緊急折返。圖片來源／ instagram 分享 facebook

加拿大快運航空（Air Canada Express）一架客機上周五（3日）從蒙特利爾杜魯多國際機場（Montréal–Trudeau International Airport）起飛，惟機輪不斷冒出火花，升空後甚至整個脫落，客機隨即折返，機上52人全部安然無恙。

涉事客機型號為「德哈維蘭加拿大DHC-8」（Dash 8-300），載着49名乘客及3名機組人員，原定飛往魁北克西部的薩格奈巴戈特維爾機場（Saguenay-Bagotville airport）。當日機上一名乘客拍攝到，飛機在跑道上加速準備起飛時，機輪突然冒出火花，升空後甚至整個脫落，於是將片段上載到Twitter並說道「我正坐在一架剛失去機轆的航班上，我的2020年開始得相當『順利』！」

網民均表示非常震驚，紛留言「我希望你們所有人都平安著陸」、「我的天！這令我在坐飛機前要三思」、「幸好機師順利折返，其技術值得致敬」。

負責執飛的爵士航空（Jazz Aviation）事後表示，機師在機輪脫落後折返，但在空中盤旋了約2小時以消耗燃料減輕負重，避免餘下的機輪著陸時無法支撐機身重量。公司的聲明稱：「我們的飛行員訓練有素，能夠處理此類情況，並根據我們的操作標準來作出反應。」

目前加拿大運輸安全委員會正在收集有關是次事故的報告，暫時未知導致機輪脫落的原因。

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文章授權轉載自《香港01》