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法國《查理周刊》遇襲5周年

2020-01-08 15:19德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）周二（1月7日），政界人士和報社編輯人員在巴黎的編輯部舊址前安放了花圈並向遇難者默哀。前法國總統奧朗德（François Hollande）在推特上寫道，逝者本可以為我們帶來 "歡笑與自由"。除了前總統奧朗德外，還有大約100人參加了哀悼活動。

2015年的1月7日，2名全副武裝的伊斯蘭極端分子沖進了查理周刊（Charlie Hebdo）的辦公室，殺死了幾名法國最著名的漫畫家。他們在逃亡時高喊著："我們為先知穆罕默德報了仇"。

諷刺雜志《查理周刊》此前因轉載諷刺穆斯林先知穆罕默德的漫畫多次受到威脅。 雜志編輯部遭到血腥襲擊之後，標題為" Je suis Charlie"（我是查理）的聲援浪潮席卷全球。

周二（1月7日），"查理周刊"在其特刊刊文譴責"新聞審查的新面孔" 和 "新獨裁"。雜志的封面展示的是一位被推倒的畫家，其手臂和舌頭被一個超大型手機壓碎。手機上是大型在線網站推特和臉書的徽標。

記者無疆界組織總干事德洛瓦（Christophe Deloire）說，在《查理周刊》遇襲5周年之際，記者無疆界組織譴責日益嚴重、出於宗教立場寬容缺失。

對諷刺雜志《查理周刊》的襲擊是法國前所未有的一系列襲擊的前奏。在這一系列襲擊事件中共有250多人喪生。許多襲擊者是響應伊斯蘭國聖戰民兵的號召采取的行動。就在上星期五（1月3日），在巴黎南部剛剛有一名襲擊者用刀殺死了一名男子，另有兩名婦女受傷。案犯在逃亡時被警方擊斃。警方估計作案者有伊斯蘭主義背景。

李京慧/達揚 （法新社）

本文章由德國之聲授權提供】

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