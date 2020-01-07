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研究：AI診斷腦癌 表現跟真人醫師一樣準確

2020-01-07 19:35中央社 巴黎6日綜合外電報導

研究人員今天表示，人工智慧（AI）電腦模型可以診斷並辨識出10種常見的腦癌，準確度跟真人醫師一樣。

法新社報導，全球每年超過1500萬人被診斷出罹癌，其中8成會接受手術治療。光在美國，每年要進行超過100萬件癌細胞樣本活體組織切片檢查，每件都得經由病理學家分析診斷，對醫療體系造成龐大的壓力。

一個由美國專家組成的團隊在「自然醫學雜誌」（Nature Medicine）發表研究報告，描述他們如何訓練人工智慧演算法，從超過250萬個影像中分析腦癌。他們發現，電腦能夠在3分鐘內診斷出常見癌症，比人類專家快上10倍。

研究人員發現，在278名腦瘤病患的臨床試驗中，人工智慧的診斷和病理學家相當，甚至更為準確。在臨床試驗時，醫師犯了17個錯誤，AI則犯下14個。

研究報告主筆、紐約大學朗格尼醫學中心（NYULangone Health）神經外科副教授歐林杰（DanielOrringer）表示，這些發現可以在動手術切除腫瘤時，協助外科醫師及病患。

他告訴法新社：「明確來講，這代表身為外科醫師的我們，可以在手術時做出更安全、更準確的決定。」他還說：「我們更能夠保留健康的組織，只切除癌細胞」

他說：「最終，這代表更少的併發症，以及對癌症病患更好的結果。」

研究也拋出一些令人驚訝的結果。每個病理學家誤診的案例，AI都診斷正確，而所有AI遺漏的病例，都被病理學家發現。

歐林杰表示：「我們推測，AI甚至可以改善一些訓練有素病理學家的表現。」

「自然」（Nature）期刊上週刊登的研究報告證實，人工智慧系統透過乳房X光攝影判讀女性是否罹患乳癌的表現，已達放射科專家水準，檢測失誤率也可望降低。

AI醫師手術

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