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學生遭襲員警被控辦案消極 印度爆發示威潮

2020-01-07 19:35台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

印度近期頻頻爆發校外人士闖入大學毆打學生及教職員的案件，政府放任的態度被視為箝制...
印度近期頻頻爆發校外人士闖入大學毆打學生及教職員的案件，政府放任的態度被視為箝制人民抗爭行動。（photo by YouTube）
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為抗議尼赫魯大學無故遭蒙面暴徒闖入攻擊學生，且警方辦案態度消極，印度大城市包括孟買、昌迪加爾及艾哈邁達巴德等地的民眾紛紛走上街頭，抗議政府箝制言論自由，反對黨也指控政府放任暴徒攻擊學生，並認為該襲擊與近期學生對公民修正案及調漲學費的抗爭有關。

暴力攻擊警方默許？

據《第一郵報》報導，印度首都德里日前爆發尼赫魯大學無故遭蒙面暴徒闖入，並對學生進行攻擊，警方的消極作為及多達20位學生遭襲擊受傷，在國內引發軒然大波，大批民眾走上街頭要求政府負責。

遭指控態度消極的警方則表示，儘管未逮捕任何嫌犯，但當下已竭盡所能控制局勢。大城市包括孟買、昌迪加爾及艾哈邁達巴德等地的行政中心前，聚集大批人民及學生要求執政黨負責及內政部長沙赫下台，一名目擊事件發生的學生詩萊雅表示：「這場暴力攻擊若不是警方或政府默許根本不可能發生。」

民主的恥辱

根據《BBC》報導，旁遮普邦首席部長辛格表示，中央及地方政府應停止互相指責，須一致譴責暴力行為並採取調查行動。國立伊斯蘭大學的學生在去年12月參與抗議公民法修正案示威遊行後，警方曾進入大學校園毆打師生，立刻引發各地大學生發動示威抗議。

「最近在各大學校園內發生的暴力事件，不僅傷害印度的國際形象，也犧牲了珍貴的教育資源。」辛格補充。中央政府官員則紛紛表態，以緩和人民情緒，教育部長尼尚克及財政部長西沙拉曼都對暴力事件表示強烈譴責，稱該襲擊為「民主的恥辱」。

【更多精采內容，詳見

印度孟買教育部

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