老教堂重現天日 見證非洲福音路徑

擁有1,700年歷史的教堂在非洲出土。由各國考古學家組成的研究團隊，日前在衣索比亞古城發現一處教堂遺址，距今已1,700多年，是目前非洲撒哈拉以南所發現最古老的教堂。科學家指出，該教堂的出土，見證基督教當年是如何透過貿易從中東傳到非洲的歷史。

據《信仰線上》報導，這間羅馬式教堂是在衣索比亞東北部小鎮貝塔薩瑪蒂被發現，當地曾是屬於阿克蘇姆文明之一，教堂出現時間可追溯至西元第四世紀。這間歷史悠久的教堂，應該是在君士坦丁大帝統治期間，由當地基督徒改建。

雖然基督教是在第三世紀傳到非洲埃及，但一直等到君士坦丁大帝讓基督教合法化後，耶穌基督的福音才開始在歐洲與近東廣傳。因此，這次出土也讓科學家更確信基督教傳到衣索比亞的時間點。

約翰•霍普金斯大學科學家哈洛爾指出，「阿克蘇姆帝國曾是世界最有影響力的遠古文明之一，但卻鮮為人知，此一發現將可讓外界更了解這個基督徒帝國。」

據《基督徒郵報》報導，出土的教堂遺址長18公尺、寬12公尺，當初羅馬人興建是為了行政業務目的，之後才被改建成教堂。研究人員指出，「這次結果顯示，這種新宗教是經由透過紅海與非洲及南亞與地中海連接的長途貿易網路，而快速傳開。」

華盛頓天主教大學巴特司教授表示，「就我所知，這次發現的教堂是衣索比亞以及非洲撒哈拉以南最古老的教堂」考古學家也在教堂內與附近找到許多信仰與一般古物，包括金環、牛雕像、十字架、印章以及用在貿易與行政的代幣。

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