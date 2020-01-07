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NASA發現可能適居行星 距地球僅100光年

2020-01-07 18:47中央社 華盛頓6日綜合外電報導

美國航太總署今天說，探測系外行星的凌日系外行星巡天衛星（TESS）發現了一顆和地球一般大小的行星，位於宿主恆星的可居住範圍內，容許液態水的存在，距離地球僅100光年。

美國國家航空暨太空總署（NASA）噴射推進實驗室（JPL）在夏威夷檀香山舉行的年度美國天文學會（American Astronomical Society）中宣布這項好消息。這枚名為TOI 700 d的行星，距離地球相對接近，僅100光年之遠。

NASA天文物理部門主任赫茨（Paul Hertz）表示，TESS的任務在找出和地球一般大小、繞行宿主恆星的行星。

法新社報導，TESS剛開始把這枚宿主恆星TOI 700分類錯誤，意味行星的體積看似比實際上更大、溫度更高。但多名業餘天文學家發現這個錯誤，當中還包括一名和TESS團隊成員合作的高中生史賓塞（AltonSpencer）。

芝加哥大學研究生吉伯特（Emily Gilbert）表示：「我們修正恆星的體積後，行星的大小也跟著下修，接著發現最遠的一顆行星體積和地球一般大，並且位於可居住區域。」

這項發現後來經由史匹哲太空望遠鏡（SpitzerSpace Telescope）證實。

過去也曾發現過其他類似的行星，尤其是由克卜勒太空望遠鏡（Kepler Space Telescope）所觀測到的。不過，這是2018年發射的TESS第一次發現類似的行星。

恆星TOI 700體積不大，約是太陽的40%，表面溫度只有太陽的一半。TESS在軌道上發現3枚行星，分別命名為TOI 700 b、c和d。當中只有d位於所謂的可居住區域，距離TOI 700不會太遠，也不會太近，這樣的溫度可以允許液態水的存在。

TOI 700 d的體積比地球大了20%左右，繞行TOI700一週的時間為37天，接收到的熱能是地球從太陽接收的86%。

TOI 700 d由什麼構成仍有待觀察。研究人員根據恆星TOI 700的體積大小和型態發展出三種模式，以預測TOI 700 d的大氣組成和表面溫度。

NASA解釋，其中一種模擬模式是TOI 700 d被海洋所覆蓋，大氣中以密集的二氧化碳為主，科學家懷疑這點和火星形成初期類似。

太空人也將會利用其他的工具觀測TOI 700 d，以取得新的資料，看看是否符合NASA提出三種模型中的一種。

太空人NASA火星

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