你也討厭過節嗎？英國「寂寞部長」：城市年輕人最容易孤單

聖誕、跨年、新年紛紛到來，應是和親友相聚慶祝的日子，你卻感到寂寞孤單？愈來愈多人出現節慶症候群，在狂歡時刻卻感覺孤單寂寞，尤其在都市孤立式的生活中更明顯。歐新社 分享 facebook

聖誕、跨年、新年紛紛到來，應是和親友相聚慶祝的日子，你卻感到寂寞孤單嗎？

近年愈來愈多人出現「節慶症候群」，在狂歡時刻卻感覺孤單寂寞，尤其在都市孤立式的生活中，情況更為明顯。

7500萬歐人「社群孤立」，工作、社群媒體影響大

2019年六月歐盟發布研究報告，顯示7%歐洲成年人、相當於3,000萬人經常感到孤單。在匈牙利、捷克、義大利、波蘭、法國、希臘等國甚至超過10%；而荷蘭、丹麥、芬蘭、德國、愛爾蘭、瑞典等則是低於5%。

雖然孤單是一種主觀、暫時的感受，不同年齡和世代的定義不同，也難以測量；但研究團隊還是透過「主觀認為自己很孤單」，以及「和與朋友、家人、同事聯繫或見面的頻率」為測量標準。

結果顯示，雖然只有7%成人主觀感覺自己孤單，事實上卻有高達18%的人口、約7,500萬人處於社群孤立（social isolated）的狀態。

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其中，40%匈牙利和希臘青年，及35%盧森堡、愛沙尼亞、波蘭青年，每月只與親友互動一次甚至更少。相反地，在荷蘭、丹麥和瑞典只有8%的青年與親友是低度互動，孤單問題較不嚴重。

專家表示，年輕族群容易因工作調動遷徙住處，而改變了互動的社群，且失業者更易感到孤單。另外，社群媒體的興起，雖然使得人際互動更為頻繁，但通常只顯現美好一面的貼文，也可能讓人以為只有自己過得不好，而更顯孤單。

荷蘭2600萬歐元對抗孤單，鼓勵青銀互動換房租

根據Euronews的報導，荷蘭有70萬75歲以上的老年人感覺自己長年孤單。尤其在退休之後少了出門的必要性，與朋友的聯繫頻率也下降；加上子女成年後離家，如果有身體狀況不佳、獨自居住，以及經濟貧困者，孤單的情況更為嚴重。

近年來，荷蘭政府開始投注2,600萬歐元做出相關行動計畫，其中一個是「青銀共居」——由安養院提供免費的住宿給年輕學子，交換他們與安養院的老人互動，教他們電腦或陪他們聊天，每個月30小時。

這樣的互惠模式，讓學生省下昂貴的房租，也讓長者多了年輕人的陪伴，並促進世代間的交流對話，一舉數得。

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另外也有一些超市推出「聊天結帳」的特別服務，店員會在結帳時多花時間陪長者聊天，還設置出咖啡休息區，鼓勵長輩利用每次出門採買的機會，多進行社交活動，而不是單純買完就走。

這座超市推出聊天結帳服務。圖擷自 Jumbo Supermarkten 分享 facebook

英國設寂寞部長 倡議民眾說出寂寞不必害羞

在英國，正有高達44%的人口面臨寂寞問題。為了正視孤單議題帶來的身心與社會影響，時任英國總理的梅伊在2018年1月正式任命了「寂寞部長」（Loneliness Minister）戴維斯（Mims Davies）。

今年六月，寂寞部發起了「孤獨意識週」（Loneliness Awareness Week），並搭配「一起說出寂寞吧！」（Let’s Talk Loneliness）活動，鼓勵民眾開始談論孤單的感受。

戴維斯引用最新報告表示，比起全國平均44%的寂寞率，住在城市中的人們有高達56%感覺孤立，特別是在休假日時感受更加明顯。而以不同年齡層來看，有75%的18-24歲族群曾感到孤單；55歲以上群體則相當不同，約63%的人表示不曾感到孤單。

戴維斯認為：「寂寞是我們國家必須面對的重大挑戰之一，他對任何人都可能造成影響，危害性不亞於抽菸和肥胖，只有當我們能理解、辨識與公開談論時，才能開始互相幫助。」

政府在城市裡設立了20個大螢幕，播放人們講述寂寞經驗的分享。戴維斯希望，「透過『一起說出孤獨』活動，減少人們訴說寂寞時的羞恥感，看見孤單的預兆，並且建立出有意義的互動連結，減少人們的孤立感。」

其實現代城市生活的疏離性，早在1903年就由德國社會學家齊美爾（Georg Simmel）在《大都會與精神生活》一書中提出。齊美爾認為，都市人口稠密，人們為了避免互相競爭的緊繃狀態，所以刻意彼此疏離，空出距離；但這樣自然的行為，卻導致城市裡的孤獨感更為強烈。

本月份，線上遊戲平台Steam發布新作品「MOSAIC」，以孤獨的城市生活為背景，主角日復一日過著不與人交談、醒來只為工作的單調生活。

遊戲過程中的枯燥與窒息感，就像現代生活的縮影。直到有一日，主角在上班路上開始注意周遭的小細節，才開始感受到生命不一樣了。

或許MOSAIC就是一則寓言，即使都市必然寂寞，節日讓人孤單。但某些生活的細節，像是吃一頓好料、把家裡打掃乾淨、走一條不同的上班路，都有機會帶我們重新拾獲樂趣，度過節慶症候群。

「全文轉載自未來城市(你也討厭過節嗎？英國「寂寞部長」：城市年輕人最容易孤單)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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