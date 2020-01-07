親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美擊殺伊朗將領
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

新幹線隨機殺人犯如願獲判無期徒刑 日網友批浪費稅金

韓競辦：李佳芬東京看球沒見過楊蕙如 謝長廷如小偷栽贓

泰版童貝里 12歲少女曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-07 14:16世界日報 編譯季晶晶╱綜合6日電

泰國版童貝里，12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾。(Getty Images)
泰國版童貝里，12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾。(Getty Images)
分享

小名莉莉的12歲泰國女孩薩堤坦納珊（Ralyn Satidtanasan）在一個溼熱的周六上午，與其他志工一起在曼谷的一條運河打撈塑膠垃圾。

她坐在船上受訪表示：「光是這條運河，就有這麼多只用一次的塑膠袋，想像大海裡會多到什麼程度。」

環保團體「垃圾英雄」（Trash Hero）每周都會在曼谷組織撿垃圾活動，莉莉經常參加。她還努力爭取直接面對政府官員和零售業者高階主管，力促他們重新思考一次性塑膠袋的政策，因此獲得泰國版童貝里的美稱。

今年元旦起，曼谷的大商場開始禁用一次性塑膠袋。莉莉說：「我與自然資源部和43家大公司合作。我們正加緊努力，要更進一步讓泰國的每家公司和每間商店都不再使用一次性塑膠袋。」

她第一次參與淨灘時，深刻認知塑膠垃圾的危害，有支持環保的雙親相挺，她開始積極接觸任何願意聽她談減塑的人，儘管有些人沒把她當一回事。

莉莉說她以童貝里為榜樣：「她是全球小朋友的偶像。她教會我們，不管年紀多小，都能形成影響力。」

根據聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會的弗堤歐（Stefanos Fotiou），有7000萬人口的泰國，每年產生200萬噸垃圾，其中120萬噸是塑膠垃圾，絕大部分未經回收處理。其中一些自曼谷的運河流進海洋，最後可能變成塑膠微粒，出現在海洋生物和其他動物體內，再透過食物鏈影響人類。

弗提歐說，像莉莉這樣的年輕人能吸引世界傾聽環境問題：「她對年輕人有號召力。」

在此同時，泰國收納包製造商娜萊雅集團（Naraya）感受到商機，已和7-11便利商連鎖店達成合作，於限塑令生效後，在門市銷售能重覆使用的棉質提袋。娜萊雅樂觀期待，雖然顧客可能需要一些時間適應，但泰國會經歷重大改變。

延伸閱讀

中東緊張 泰國加強伊朗和美國使館安全

男子欺負少女年幼！性侵後恐嚇公開 又多次性侵...

影／戰鬥民族泰國「打野戰」…情侶上電視道歉

泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

法建築大師讓．努維爾起訴巴黎音樂廳 就建造費用糾紛提起訴訟

2020-01-07 13:51

延續鱷魚先生傳奇 澳洲厄文家族援救超過9萬隻動物

2020-01-07 13:28

俄羅斯冰層突塌陷 整排釣客車輛淪為「落湯雞」

2020-01-07 13:23

男子跨年夜甜蜜求婚 四天後開槍射殺未婚妻

2020-01-07 11:22

無教化可能！英國史上最邪惡性侵犯 重判無期徒刑

2020-01-07 11:05

一個矽谷兩種世界 舊金山數千人以車為家

2020-01-07 10:09

房價居高不下 催生英國另類「水居族」

2020-01-07 10:08

打倒NHK！日本「幹話小黨」的政壇歷險記

2020-01-07 08:30

世衛組織 密切注視中國神秘肺炎事件

2020-01-07 01:18

澳洲野火釀25死 倖存者回憶火球襲來速度如颶風

2020-01-06 21:42

鄉村少女住進東京豪宅 50日後外貌竟有驚人變化

2020-01-06 20:49

27萬當一晚「城主」！武將隊迎接 豪住天守閣

2020-01-06 20:38

歐洲最安全道路 挪威交通近完美

2020-01-06 19:59

北海道天候異常沒暴風雪 罕見吹起沙塵暴

2020-01-06 19:41

德國黑森林飯店大火 2米其林三星餐廳遭波及

2020-01-06 17:11

網球界救澳洲大火：莎娃捐53萬Tag好友掏錢、哈勒普給教練添亂就捐6千

2020-01-06 16:55

男得到一枚神秘「日本國千元硬幣」 網媒實地追查來源成謎

2020-01-06 16:14

染髮後臉慘腫成豬頭 29歲女愛美險喪命

2020-01-06 15:28

多胞胎倍增兒虐悲歌？日本3胞胎媽媽產後憂鬱摔死孩子

2020-01-06 14:24

捕蟹漁夫做5天領300萬！工作夢幻又危險「14年死179人」

2020-01-06 13:59

影／令和第一鮪！身價5318萬 史上次高

2020-01-06 13:40

泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-06 13:36

雙胞胎跨年相繼出生 隔30分差1歲

2020-01-06 12:58

歷史上的重大事件 必然取決於國家領導人？

2020-01-06 12:48

年輕人夢想成為電競選手 CNN：不成名便迷失

2020-01-06 11:37

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

白手起家富豪5生活習慣 不會只仰賴一種收入來源

2020-01-06 17:59

無教化可能！英國史上最邪惡性侵犯 重判無期徒刑

2020-01-07 11:05

澳洲大火浩劫！救火員緊擁袋鼠無尾熊 一張插畫惹哭全世界

2020-01-06 15:30

男得到一枚神秘「日本國千元硬幣」 網媒實地追查來源成謎

2020-01-06 16:14

染髮後臉慘腫成豬頭 29歲女愛美險喪命

2020-01-06 15:28

太大膽！ 高恩搭新幹線逃亡

2020-01-06 22:23

鄉村少女住進東京豪宅 50日後外貌竟有驚人變化

2020-01-06 20:49

18小時到世界角落！二戰王牌空降師 最光輝一役靠划船...

2020-01-07 10:00

美國、伊朗槓上 專家：中國坐收漁利

2020-01-06 16:44

蘇雷曼尼之死致美伊緊張局勢急遽升級 專家指它是贏家

2020-01-06 23:25

影／戰鬥民族泰國「打野戰」…情侶上電視道歉

2020-01-06 17:37

伊拉克對美軍下逐客令 中東風雲再添變數

2020-01-06 17:07

伊拉克總理打臉川普說謊！ 蘇雷曼尼執行和平任務遇害

2020-01-07 11:41

高恩逃亡 傳場勘十餘機場還有「前綠扁帽」護送

2020-01-06 16:07

美殺蘇雷曼尼 連以色列、沙國都撇清關係生怕被連累

2020-01-07 09:07

他釣起魚發現魚肚裡有異狀 剖開後竟還活蹦亂跳

2020-01-06 20:11

「完美風暴」推升金價飆漲 油價回穩

2020-01-07 06:59

總統大選前夕美議員推文挺台港 王淺秋也說話了

2020-01-07 08:53

男子跨年夜甜蜜求婚 四天後開槍射殺未婚妻

2020-01-07 11:22

哈米尼為報復美國行動定調：必須由伊朗軍隊公開執行

2020-01-07 12:11

數百萬人為蘇雷曼尼迎靈 伊朗反美達顛峰

2020-01-06 23:55

伊朗攻擊迫在眉睫？ 學者：美國需舉證「預防性自衛」

2020-01-06 19:20

美狙殺蘇雷曼尼打臉安倍！ 終結日本在美伊之間調停努力

2020-01-07 09:37

伊拉克趕美軍 被索天價「保護費」

2020-01-06 23:58

餵食流浪狗竟麵包藏鐵釘細針 網批：你還是人嗎？

2020-01-06 20:51

歐盟警告利比亞衝突恐立即升溫 籲政治解決

2020-01-06 22:48

英戴安娜王妃姪女Kitty Spencer女神封盤 下嫁比父年長5歲富豪

2020-01-07 09:25

川普嗆炸伊朗古蹟遭各方砲轟 UN教科文組織警告勿動

2020-01-07 09:45

網球界救澳洲大火：莎娃捐53萬Tag好友掏錢、哈勒普給教練添亂就捐6千

2020-01-06 16:55

這兩國合組「可可界OPEC」干預價格 巧克力恐面臨漲價

2020-01-06 17:01

澳洲小雨野火稍緩 炎熱起風恐在後頭

2020-01-06 15:46

澳洲野火釀25死 倖存者回憶火球襲來速度如颶風

2020-01-06 21:42

美伊緊張衝擊 華爾街開低走高

2020-01-07 06:38

美伊互嗆 油價飆破70美元

2020-01-06 23:30

新幹線隨機殺人犯「如願」獲判無期 日網友批浪費稅金

2020-01-07 13:00

國際油價 回軟走低

2020-01-07 06:56

德國黑森林飯店大火 2米其林三星餐廳遭波及

2020-01-06 17:11

摩斯推新品、李嘉誠也出手 素肉風潮吹向亞太市場

2020-01-07 00:26

退出美民主黨總統提名戰 卡斯楚轉支持華倫參選

2020-01-07 02:34

北海道天候異常沒暴風雪 罕見吹起沙塵暴

2020-01-06 19:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top