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邪惡到永不可釋放！英國史上犯案最多性侵犯 重判2無期徒刑

澳洲惡火地獄：「提油救火」的災難毛毛雨？

男子跨年夜甜蜜求婚 四天後開槍射殺未婚妻

2020-01-07 11:22聯合新聞網 綜合報導

阿金斯才在跨年夜向女友甜蜜求婚，沒過幾天進開槍射殺她。圖擷自紐約郵報
阿金斯才在跨年夜向女友甜蜜求婚，沒過幾天進開槍射殺她。圖擷自紐約郵報
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才剛甜蜜求婚，竟然過幾天就將未婚妻慘忍殺害！美國德州一位男子阿金斯（Kendrick Akins）與女友傑佛遜（Dominic Jefferson）在跨年時才剛締結婚約，沒想到幾天之後，兩人發生爭執，男方竟持槍將她殺害，令親友無法接受。

據《紐約郵報》報導，阿金斯4日與未婚妻傑佛遜發生激烈爭執，隨後竟開槍將她射殺。當地警方表示，過程中有名婦人試圖幫助傑佛遜，也遭到阿金斯開槍攻擊。現場目擊者也表示，阿金斯犯案後本來要逃離現場，但卻又返回攻擊其他試圖幫忙的市民才逃走。

令人意外的是，阿金斯才在跨年夜向傑佛遜求婚，甜蜜過程全透過臉書直播讓親友們知道，兩人交往三個月，這期間眾人完全察覺不出兩人的關係有什麼異狀。傑佛遜的家人受訪時表示，他們現在只想知道阿金斯為什麼要殺害她。而警方目前也在尋找更多證據，要釐清事件真相。

阿金斯被警方逮捕，並很快的被依謀殺罪起訴。傑佛遜生前育有三個孩子，並從事幫助非裔美國婦女完成藝術夢想的工作，如今發生這種悲劇令大家錯愕。傑佛遜的姐姐阿妮潔（Charmone Onyeije）稱沒有人應該落得如此下場，並且沉痛地說：「你（阿金斯）為什麼要這麼做，你說你愛他，跨年夜求婚今天卻將她殺害，為什麼？」

跨年直播結婚槍擊

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