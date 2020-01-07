世衛組織 密切注視中國神秘肺炎事件

（德國之聲中文網）在中國湖北省會武漢出現越來越多的離奇肺炎病例後，世界衛生組織深表關注。這一聯合國機構周一（1月6日）在日內瓦表示，正密切追蹤情況的发展，並與中國國家機構保持著密切接觸。根據中國有關當局提供的數字，感染病例目前升至59例，其中7人為"重症患者"。

這一疾病有多危險，暫不清楚。世衛組織指出，目前信息不足，尚難以對這一病因不明的肺炎病例增加構成的危險作整體評估。該組織迄今尚未建議去中國的旅行者采取特別措施。

目前，共有120人受到觀察。香港已率先采取措施：在機場設置了體溫測量儀，來自武漢的旅客受到特別檢查。在這個中國特別行政區，迄今已報告有16例疑似病例。據報道，在新加坡也发現首例疑似病例。報道稱，一名曾去過武漢的3歲女童被送入了醫院，目前情況穩定。

這一奇異肺炎似乎來源於1900萬人口的武漢市的華南海鮮城（華南海鮮批发市場）。該市場上亦經銷其它動物。它們被認為是可能的病毒源。該市場此間已關閉，並要作徹底消毒。不過，媒體報道說，新加坡的那名遭感染女孩並未去過該市場。

武漢衛鍵委日前通報說，初步調查表明，未发現明確的"人際傳染"證據，也未发現醫務人員感染，已排除流感、禽流感、腺病毒、傳染性非典型肺炎（Sars）和中東呼吸綜合征（Mers）等呼吸道病原。相關病例目前被作為原因不明的病毒性肺炎治療。

來自武漢的消息讓人回想起2002年肇始於華南省份廣東、起初被隱瞞的薩斯瘟疫。薩斯瘟疫被視為當代最危險的瘟疫之一。至2003年夏，薩斯瘟疫被遏止，不過，以後間或又出現新病例。世衛組織在全球範圍登記到約8000例薩斯病例，其中有800多人死亡。

專家們事後指出，值得慶幸的是，薩斯病毒不像流感那麼容易傳染。蝙蝠或果子狸是否是該病毒的最初載體，對此，迄無定論。病毒從動物傳給人體，總體上說並非不同尋常。流感、免疫缺陷病毒、埃博拉、中東呼吸綜合症和狂犬病毒等都是所謂的人畜共通病毒的例子。

某病毒即興感染導致的災難性瘟疫的危險常會高於已長期流行的瘟疫，原因是，人類尚不具備針對這一新病毒的抗體。在发生禽流感瘟疫時，人們出現相應的擔心，便是一種典型的情景。

凝煉/達揚（德新社）

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