親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美擊殺伊朗將領
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

世衛組織 密切注視中國神秘肺炎事件

2020-01-07 01:18德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）在中國湖北省會武漢出現越來越多的離奇肺炎病例後，世界衛生組織深表關注。這一聯合國機構周一（1月6日）在日內瓦表示，正密切追蹤情況的发展，並與中國國家機構保持著密切接觸。根據中國有關當局提供的數字，感染病例目前升至59例，其中7人為"重症患者"。

這一疾病有多危險，暫不清楚。世衛組織指出，目前信息不足，尚難以對這一病因不明的肺炎病例增加構成的危險作整體評估。該組織迄今尚未建議去中國的旅行者采取特別措施。

目前，共有120人受到觀察。香港已率先采取措施：在機場設置了體溫測量儀，來自武漢的旅客受到特別檢查。在這個中國特別行政區，迄今已報告有16例疑似病例。據報道，在新加坡也发現首例疑似病例。報道稱，一名曾去過武漢的3歲女童被送入了醫院，目前情況穩定。

這一奇異肺炎似乎來源於1900萬人口的武漢市的華南海鮮城（華南海鮮批发市場）。該市場上亦經銷其它動物。它們被認為是可能的病毒源。該市場此間已關閉，並要作徹底消毒。不過，媒體報道說，新加坡的那名遭感染女孩並未去過該市場。

武漢衛鍵委日前通報說，初步調查表明，未发現明確的"人際傳染"證據，也未发現醫務人員感染，已排除流感、禽流感、腺病毒、傳染性非典型肺炎（Sars）和中東呼吸綜合征（Mers）等呼吸道病原。相關病例目前被作為原因不明的病毒性肺炎治療。

來自武漢的消息讓人回想起2002年肇始於華南省份廣東、起初被隱瞞的薩斯瘟疫。薩斯瘟疫被視為當代最危險的瘟疫之一。至2003年夏，薩斯瘟疫被遏止，不過，以後間或又出現新病例。世衛組織在全球範圍登記到約8000例薩斯病例，其中有800多人死亡。

專家們事後指出，值得慶幸的是，薩斯病毒不像流感那麼容易傳染。蝙蝠或果子狸是否是該病毒的最初載體，對此，迄無定論。病毒從動物傳給人體，總體上說並非不同尋常。流感、免疫缺陷病毒、埃博拉、中東呼吸綜合症和狂犬病毒等都是所謂的人畜共通病毒的例子。

某病毒即興感染導致的災難性瘟疫的危險常會高於已長期流行的瘟疫，原因是，人類尚不具備針對這一新病毒的抗體。在发生禽流感瘟疫時，人們出現相應的擔心，便是一種典型的情景。

凝煉/達揚（德新社）

本文章由德國之聲授權提供】

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

澳洲野火釀25死 倖存者回憶火球襲來速度如颶風

2020-01-06 21:42

鄉村少女住進東京豪宅 50日後外貌竟有驚人變化

2020-01-06 20:49

27萬當一晚「城主」！武將隊迎接 豪住天守閣

2020-01-06 20:38

歐洲最安全道路 挪威交通近完美

2020-01-06 19:59

北海道天候異常沒暴風雪 罕見吹起沙塵暴

2020-01-06 19:41

德國黑森林飯店大火 2米其林三星餐廳遭波及

2020-01-06 17:11

網球界救澳洲大火：莎娃捐53萬Tag好友掏錢、哈勒普給教練添亂就捐6千

2020-01-06 16:55

男得到一枚神秘「日本國千元硬幣」 網媒實地追查來源成謎

2020-01-06 16:14

染髮後臉慘腫成豬頭 29歲女愛美險喪命

2020-01-06 15:28

多胞胎倍增兒虐悲歌？日本3胞胎媽媽產後憂鬱摔死孩子

2020-01-06 14:24

捕蟹漁夫做5天領300萬！工作夢幻又危險「14年死179人」

2020-01-06 13:59

影／令和第一鮪！身價5318萬 史上次高

2020-01-06 13:40

泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-06 13:36

雙胞胎跨年相繼出生 隔30分差1歲

2020-01-06 12:58

歷史上的重大事件 必然取決於國家領導人？

2020-01-06 12:48

狗鍊掉電梯邊愛犬慘遭吊頸 醫生一見神救援

2020-01-06 12:28

年輕人夢想成為電競選手 CNN：不成名便迷失

2020-01-06 11:37

「別只看到好可愛」 日本多胞胎率倍增的兒虐悲歌

2020-01-06 09:46

英國大學「老人歧視」？牛津教授「強制退休」的關鍵判決

2020-01-06 08:30

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

伊拉克要美軍撤？ 川普：先還錢否則祭出比伊朗嚴厲制裁

2020-01-06 09:39

川普敢獵殺任何人 因國會給他這權力 無人可擋

2020-01-06 11:00

白手起家富豪5生活習慣 不會只仰賴一種收入來源

2020-01-06 17:59

不滿川普暗殺行動 全球爆反戰示威 美70城同步抗議

2020-01-06 02:52

今天開盤前 五件國際事不可不知

2020-01-06 06:48

男得到一枚神秘「日本國千元硬幣」 網媒實地追查來源成謎

2020-01-06 16:14

澳洲大火浩劫！救火員緊擁袋鼠無尾熊 一張插畫惹哭全世界

2020-01-06 15:30

碧藍寶石眼睛電暈眾人 澳洲16歲少年帥到全網暴動

2020-01-06 11:26

美國、伊朗槓上 專家：中國坐收漁利

2020-01-06 16:44

外媒視角／紐時：川普殺蘇雷曼尼的可怕後果

2020-01-06 13:48

伊拉克對美軍下逐客令 中東風雲再添變數

2020-01-06 17:07

鄉村少女住進東京豪宅 50日後外貌竟有驚人變化

2020-01-06 20:49

太大膽！ 高恩搭新幹線逃亡

2020-01-06 22:23

染髮後臉慘腫成豬頭 29歲女愛美險喪命

2020-01-06 15:28

影／戰鬥民族泰國「打野戰」…情侶上電視道歉

2020-01-06 17:37

「別只看到好可愛」 日本多胞胎率倍增的兒虐悲歌

2020-01-06 09:46

川普再嗆要攻擊伊朗文化遺址 不怕觸犯戰爭罪

2020-01-06 11:42

伊朗稱不再遵守核協議限制「鈾濃縮」 美伊衝突一觸即發

2020-01-06 10:08

高恩逃亡 傳場勘十餘機場還有「前綠扁帽」護送

2020-01-06 16:07

骨折失憶 碎玻璃插背 華裔女大學生長巴車禍驚魂

2020-01-06 05:48

泰國住飯店驚見蟲蟲危機「跟鞋一樣大」網曝：還有第二隻

2020-01-06 13:11

美稱已瞄準52處 伊朗回嗆：要讓以色列化成灰燼

2020-01-06 10:00

他釣起魚發現魚肚裡有異狀 剖開後竟還活蹦亂跳

2020-01-06 20:11

捕蟹漁夫做5天領300萬！工作夢幻又危險「14年死179人」

2020-01-06 13:59

蘇雷曼尼之死致美伊緊張局勢急遽升級 專家指它是贏家

2020-01-06 23:25

伊朗棄守核協議濃縮鈾限制 德英法籲萬萬不可

2020-01-06 12:47

彭博：不論誰勝選 台灣股匯債今年都看好的六大理由

2020-01-06 08:25

金價漲至2013年以來最高 因美伊關係緊張

2020-01-06 07:33

川普警告伊朗若發動攻擊 美國將迅速反擊

2020-01-06 09:30

餵食流浪狗竟麵包藏鐵釘細針 網批：你還是人嗎？

2020-01-06 20:51

川普嗆轟文化遺址 伊朗懸賞8000萬美元取川普首級

2020-01-06 13:48

美伊局勢緊張 歐盟邀伊朗外長會談盼降溫

2020-01-06 02:54

這兩國合組「可可界OPEC」干預價格 巧克力恐面臨漲價

2020-01-06 17:01

全球2019年汽車銷量將萎縮4％ 為金融海嘯以來最慘

2020-01-05 23:40

美國前國安顧問萊斯：很難想像美國和伊朗能避免戰爭

2020-01-06 12:45

狙殺軍事將領 美國務卿：伊朗很可能報復美軍

2020-01-06 10:16

狗鍊掉電梯邊愛犬慘遭吊頸 醫生一見神救援

2020-01-06 12:28

影／悼蘇雷曼尼 伊朗撕毀「鈾濃縮」核協議

2020-01-06 14:11

第一階段貿易協議 傳陸代表團13日啟程赴美

2020-01-06 02:57

德國黑森林飯店大火 2米其林三星餐廳遭波及

2020-01-06 17:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top