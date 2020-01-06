親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美擊殺伊朗將領
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

滴水穿石！中共黨報非法偷渡 長期滲透美國國會

苦苓稱韓國瑜渣男 柯志恩：自己外遇有何資格罵人？

27萬當一晚「城主」！武將隊迎接 豪住天守閣

2020-01-06 20:38香港01 記者李福源／報導

日本宮城縣、愛媛縣、長崎縣等地近年紛紛推出日式城堡體驗住宿。圖為宮城縣白石市白石...
日本宮城縣、愛媛縣、長崎縣等地近年紛紛推出日式城堡體驗住宿。圖為宮城縣白石市白石城。（白石觀光指南圖片）
分享
日本宮城縣、愛媛縣、長崎縣等地近年紛紛推出日式城堡體驗住宿，雖然一晚住宿費高達100萬日圓（約27萬台幣），但仍吸引大批豪客入住。有分析指，對於認為2020年東京奧運會帶動訪日外國遊客增長的地方而言，城堡住宿可能有助吸引大量遊客。

66歲的聖馬力諾共和國（Repubblica di San Marino）駐日大使卡德洛（Manlio Cadelo）2019年9月在宮城縣白石市白石城住宿一晚後，稱「感覺變成過去的『老爺』，像做夢一樣，留下了美好回憶」。他在城堡內接受武將隊迎接，體驗了身穿甲胄和居合道，又可享用仙台牛舌和當地的鄉土料理，而晚上就在天守閣最上層的氣墊床睡覺，儼如昔日的城主。

白石市和國土交通省東北運輸局表示，他們會參考體驗活動，力爭在2020年內將城堡住宿化為旅遊項目，並透露目前計劃一天只接待一組（兩名）遊客，費用為80萬至100萬日圓（約5.7萬至7萬港元）。

愛媛縣大洲城大洲城及長崎縣平戶市平戶城亦擬推行住宿計劃。平戶城計劃2020年夏天開辦常設住宿設施，預計一晚約100萬日圓；至於負責開展白石城和平戶城業務的百戰煉磨公司則透露，截至2019年12月下旬，已有逾1000人應徵平戶城開業前策劃的免費住宿體驗，其中六成來自歐洲和亞洲。

延伸閱讀：

【駱惠寧履新】開放大堂、擺國畫　歷任中聯辦主任履新安排大不同

李嘉誠贊助龍門冰室派飲品？屈臣氏：屬試飲推廣活動　派過百商戶

文章授權轉載自《香港01》

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

北海道天候異常沒暴風雪 罕見吹起沙塵暴

2020-01-06 19:41

德國黑森林飯店大火 2米其林三星餐廳遭波及

2020-01-06 17:11

鄉村少女住進東京豪宅 50日後外貌竟有驚人變化

2020-01-06 20:49

歐洲最安全道路 挪威交通近完美

2020-01-06 19:59

男得到一枚神秘「日本國千元硬幣」 網媒實地追查來源成謎

2020-01-06 16:14

染髮後臉慘腫成豬頭 29歲女愛美險喪命

2020-01-06 15:28

多胞胎倍增兒虐悲歌？日本3胞胎媽媽產後憂鬱摔死孩子

2020-01-06 14:24

捕蟹漁夫做5天領300萬！工作夢幻又危險「14年死179人」

2020-01-06 13:59

影／令和第一鮪！身價5318萬 史上次高

2020-01-06 13:40

泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-06 13:36

雙胞胎跨年相繼出生 隔30分差1歲

2020-01-06 12:58

歷史上的重大事件 必然取決於國家領導人？

2020-01-06 12:48

狗鍊掉電梯邊愛犬慘遭吊頸 醫生一見神救援

2020-01-06 12:28

年輕人夢想成為電競選手 CNN：不成名便迷失

2020-01-06 11:37

「別只看到好可愛」 日本多胞胎率倍增的兒虐悲歌

2020-01-06 09:46

英國大學「老人歧視」？牛津教授「強制退休」的關鍵判決

2020-01-06 08:30

東京豐洲新春第一鮪 5318萬

2020-01-06 00:26

義大利疑似酒駕撞人群 6名德國人死11傷

2020-01-05 22:37

澳洲野火肆虐袋鼠島 重要無尾熊族群受重創

2020-01-05 22:32

被貓統治的城巿？喵星人處處見 土耳其人樂做貓奴

2020-01-05 22:30

海水入侵 曼谷自來水出現鹹味

2020-01-05 22:14

經歷5代日皇 世界最長壽人瑞現況曝光

2020-01-05 21:59

澳洲野火讓紐西蘭天空變橘 居民：像世界末日

2020-01-05 21:03

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

伊拉克要美軍撤？ 川普：先還錢否則祭出比伊朗嚴厲制裁

2020-01-06 09:39

川普敢獵殺任何人 因國會給他這權力 無人可擋

2020-01-06 11:00

不滿川普暗殺行動 全球爆反戰示威 美70城同步抗議

2020-01-06 02:52

伊拉克國會通過決議 不再允許美國駐軍

2020-01-05 23:24

今天開盤前 五件國際事不可不知

2020-01-06 06:48

白手起家富豪5生活習慣 不會只仰賴一種收入來源

2020-01-06 17:59

遭川普揚言攻擊 伊朗軍方反譏華府沒那個膽

2020-01-05 22:43

巴菲特新策略 重押太陽能

2020-01-05 23:48

戰火在嘴巴點燃！ 伊朗點名「美35據點」 川普回嗆「瞄準52目標」

2020-01-05 22:43

碧藍寶石眼睛電暈眾人 澳洲16歲少年帥到全網暴動

2020-01-06 11:26

男得到一枚神秘「日本國千元硬幣」 網媒實地追查來源成謎

2020-01-06 16:14

海水入侵 曼谷自來水出現鹹味

2020-01-05 22:14

澳洲大火浩劫！救火員緊擁袋鼠無尾熊 一張插畫惹哭全世界

2020-01-06 15:30

伊拉克對美軍下逐客令 中東風雲再添變數

2020-01-06 17:07

美國、伊朗槓上 專家：中國坐收漁利

2020-01-06 16:44

「別只看到好可愛」 日本多胞胎率倍增的兒虐悲歌

2020-01-06 09:46

伊朗稱不再遵守核協議限制「鈾濃縮」 美伊衝突一觸即發

2020-01-06 10:08

外媒視角／紐時：川普殺蘇雷曼尼的可怕後果

2020-01-06 13:48

持續追趕台積電 傳三星上月已開始量產6奈米晶片

2020-01-06 14:24

骨折失憶 碎玻璃插背 華裔女大學生長巴車禍驚魂

2020-01-06 05:48

川普再嗆要攻擊伊朗文化遺址 不怕觸犯戰爭罪

2020-01-06 11:42

伊朗最高領袖哈米尼親信 放話攻擊美國軍事據點

2020-01-05 22:47

影／戰鬥民族泰國「打野戰」…情侶上電視道歉

2020-01-06 17:37

5死60傷！華人巴士賓州高速公路翻車 中領館發聲明

2020-01-05 23:29

巴隆報明牌 2020十大投資領域吸睛

2020-01-05 23:44

高恩逃亡 傳場勘十餘機場還有「前綠扁帽」護送

2020-01-06 16:07

美稱已瞄準52處 伊朗回嗆：要讓以色列化成灰燼

2020-01-06 10:00

國際油價 上看80美元

2020-01-05 23:29

泰國住飯店驚見蟲蟲危機「跟鞋一樣大」網曝：還有第二隻

2020-01-06 13:11

染髮後臉慘腫成豬頭 29歲女愛美險喪命

2020-01-06 15:28

捕蟹漁夫做5天領300萬！工作夢幻又危險「14年死179人」

2020-01-06 13:59

日產前董座潛逃 官方首度回應：加強離境審查

2020-01-06 00:31

民主黨急提案 防川普再對伊朗動武

2020-01-06 00:31

澳洲野火肆虐袋鼠島 重要無尾熊族群受重創

2020-01-05 22:32

他釣起魚發現魚肚裡有異狀 剖開後竟還活蹦亂跳

2020-01-06 20:11

彭博：不論誰勝選 台灣股匯債今年都看好的六大理由

2020-01-06 08:25

伊朗棄守核協議濃縮鈾限制 德英法籲萬萬不可

2020-01-06 12:47

川普警告伊朗若發動攻擊 美國將迅速反擊

2020-01-06 09:30

金價漲至2013年以來最高 因美伊關係緊張

2020-01-06 07:33

鄉村少女住進東京豪宅 50日後外貌竟有驚人變化

2020-01-06 20:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top