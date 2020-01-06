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歐洲最安全道路 挪威交通近完美

2020-01-06 19:59台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

挪威馬路上致死的比率已大幅下降。(Photo by Metro Centric ...
挪威馬路上致死的比率已大幅下降。(Photo by Metro Centric on Flickr used under Creative Commons license)
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挪威政府道路管理政策奏效。挪威首都奧斯陸當地政府日前推動道路管理新做法，包括降低車輛在市區行駛的時速以及設置單車專用道路，最終成果豐碩，去年首都奧斯陸因為交通事故死亡者僅一人，被譽為歐洲最安全的道路。

據《英國獨立報》報導，挪威公共道路管理局公布的數據指出，去年奧斯陸只有一人死亡交通意外，全國也首度創下沒有16歲以下兒童死於交通意外的紀錄。

據《Jalopnik》報導，唯一一位因為交通事故死亡者，是在6月開車時撞上護欄。當地媒體也指出，2017年是挪威交通致死第二低的一年，當年死於交通意外者僅3人。從過去50年來看，挪威市區道路致死率已從1975年的41人死亡大幅降低。

挪威在2017年也是全歐洲交通致死率最低的國家，每百萬居住人口致死人數為20人。去年，英國倫敦死於交通意外人數則為126人，相較前一年增加22人。在歐盟中，道路安全風險最高的國家則是保加利亞與羅馬尼亞，平均每百萬居民致死率超過90人。

2002年時，挪威政府推出2018~2029年全國運輸前瞻計畫，藉由降低道路平均速度來達到低交通致死率。相關單位也推出行駛區限制，特別是在市中心設置完善的單車道，鼓勵民眾騎單車代替汽車。

2015年開始，首都奧斯陸計畫在2019年永久禁止汽車進入市中心，該市也成功在去年移除700處停車場並改興建成單車道、公園與讓民眾坐下的設施。

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挪威單車事故

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