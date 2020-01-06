德國黑森林飯店大火 2米其林三星餐廳遭波及

塔奧貝筒巴飯店在當地時間5日早晨，不幸傳出火警，消防人員趕忙搶救。圖/ Youtube 分享 facebook

昨（5）日德國知名度假勝地黑森林一處飯店驚傳失火，擁有約230年歷史的飯店幾乎全被大火吞噬，60名旅客驚險逃出，飯店內曾摘下米其林三星的2間餐廳也慘受波及，所幸並無任何人員傷亡。整起事件造成的損失近1百萬歐元（約新台幣3千4百萬），警方目前正進一步調查起火原因。

根據《CNN》報導，德國當地時間5日早上，知名景區黑森林的塔奧貝筒巴飯店（Traube Tonbach Hotel）傳出火警，逾2百年歷史的建築物因不明原因起火燃燒。儘管將近155名消防人員及時趕到現場，飯店的主建築物仍被大火吞噬，火勢在約8個小時後完全撲滅，無任何人員傷亡。但飯店內2間曾獲米其林三星的餐廳Köhlerstube及Schwarzwaldstube也受到影響，令不少老饕大嘆可惜。

根據德國警方的說法，由於目前調查人員尚無法進入建築物，因此飯店的起火原因仍無法確認。塔奧貝筒巴飯店也在官方臉書上，發佈了火災的相關訊息，他們對趕來救災的消防員致上最高的謝意，並將這次的火災視為一個轉機。不少民眾聽聞此消息，紛紛在底下留言，表達對飯店的祝福，並表示對飯店新的開始有極大的信心及期待。

去年法國巴黎聖母院、日本沖繩首里城等世界文化遺產都不幸遭受祝融之災，如今2020新的一年才剛開始，德國著名的觀光勝地黑森林就發生了如此憾事，也提醒了各國政府強化歷史建築、古蹟防災措施的重要性。