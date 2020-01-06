親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美擊殺伊朗將領
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

德國黑森林飯店大火 2米其林三星餐廳遭波及

2020-01-06 17:11聯合新聞網 綜合報導

塔奧貝筒巴飯店在當地時間5日早晨，不幸傳出火警，消防人員趕忙搶救。圖/Youtu...
塔奧貝筒巴飯店在當地時間5日早晨，不幸傳出火警，消防人員趕忙搶救。圖/Youtube
分享

昨（5）日德國知名度假勝地黑森林一處飯店驚傳失火，擁有約230年歷史的飯店幾乎全被大火吞噬，60名旅客驚險逃出，飯店內曾摘下米其林三星的2間餐廳也慘受波及，所幸並無任何人員傷亡。整起事件造成的損失近1百萬歐元（約新台幣3千4百萬），警方目前正進一步調查起火原因。

根據《CNN》報導，德國當地時間5日早上，知名景區黑森林的塔奧貝筒巴飯店（Traube Tonbach Hotel）傳出火警，逾2百年歷史的建築物因不明原因起火燃燒。儘管將近155名消防人員及時趕到現場，飯店的主建築物仍被大火吞噬，火勢在約8個小時後完全撲滅，無任何人員傷亡。但飯店內2間曾獲米其林三星的餐廳Köhlerstube及Schwarzwaldstube也受到影響，令不少老饕大嘆可惜。

根據德國警方的說法，由於目前調查人員尚無法進入建築物，因此飯店的起火原因仍無法確認。塔奧貝筒巴飯店也在官方臉書上，發佈了火災的相關訊息，他們對趕來救災的消防員致上最高的謝意，並將這次的火災視為一個轉機。不少民眾聽聞此消息，紛紛在底下留言，表達對飯店的祝福，並表示對飯店新的開始有極大的信心及期待。

去年法國巴黎聖母院、日本沖繩首里城世界文化遺產都不幸遭受祝融之災，如今2020新的一年才剛開始，德國著名的觀光勝地黑森林就發生了如此憾事，也提醒了各國政府強化歷史建築、古蹟防災措施的重要性。

德國黑森林迷人的自然風光，是不少人每年必訪的度假勝地。圖/Facebook
德國黑森林迷人的自然風光，是不少人每年必訪的度假勝地。圖/Facebook
分享

火災歷史建築德國世界文化遺產首里城巴黎聖母院米其林

延伸閱讀

捕蟹漁夫做5天領300萬！工作夢幻又危險「1...

影／聽到巨響後「涼亭瞬間下沉」 蘇州仿古長廊...

泰國住飯店驚見蟲蟲危機「跟鞋一樣大」網曝：還...

澳洲大火浩劫！救火員緊擁袋鼠無尾熊 一張插畫...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

男得到一枚神秘「日本國千元硬幣」 網媒實地追查來源成謎

2020-01-06 16:14

染髮後臉慘腫成豬頭 29歲女愛美險喪命

2020-01-06 15:28

多胞胎倍增兒虐悲歌？日本3胞胎媽媽產後憂鬱摔死孩子

2020-01-06 14:24

捕蟹漁夫做5天領300萬！工作夢幻又危險「14年死179人」

2020-01-06 13:59

影／令和第一鮪！身價5318萬 史上次高

2020-01-06 13:40

泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-06 13:36

雙胞胎跨年相繼出生 隔30分差1歲

2020-01-06 12:58

歷史上的重大事件 必然取決於國家領導人？

2020-01-06 12:48

熱門文章

經歷5代日皇 世界最長壽人瑞現況曝光

2020-01-05 21:59

伊拉克要美軍撤？ 川普：先還錢否則祭出比伊朗嚴厲制裁

2020-01-06 09:39

不滿川普暗殺行動 全球爆反戰示威 美70城同步抗議

2020-01-06 02:52

伊拉克國會通過決議 不再允許美國駐軍

2020-01-05 23:24

川普敢獵殺任何人 因國會給他這權力 無人可擋

2020-01-06 11:00

今天開盤前 五件國際事不可不知

2020-01-06 06:48

遭川普揚言攻擊 伊朗軍方反譏華府沒那個膽

2020-01-05 22:43

戰火在嘴巴點燃！ 伊朗點名「美35據點」 川普回嗆「瞄準52目標」

2020-01-05 22:43

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top