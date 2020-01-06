親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美擊殺伊朗將領
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

遠航延遲發薪！上千名員工沒飯吃 這家公司有意投資

嘉義發生規模4.7地震 最大震度嘉義市4級

染髮後臉慘腫成豬頭 29歲女愛美險喪命

2020-01-06 15:28聯合新聞網 綜合報導

女子在對染髮劑呈現過敏反應後，臉腫成豬頭、判若兩人。圖/dailymail
女子在對染髮劑呈現過敏反應後，臉腫成豬頭、判若兩人。圖/dailymail
分享

愛美之心人人都有，一名英國女子卓瑞，過去為了維持美麗的金髮，幾乎每個月都自己染髮。直到某天，他突然想把頭髮染回天生的咖啡色，又為了省錢前往傳統的小型髮廊。雖然設計師已幫卓瑞進行染髮劑的過敏測試，但就在卓瑞染完頭髮回到家沒多久之後，他的臉竟開始腫漲，呈現超嚴重的過敏反應

根據《dailymail》報導，一名29歲的英國女子卓瑞（Robyn Cherry），10年前因為沉迷於金髮，每個月都會固定幫自己染髮維持髮色。每次染髮，卓瑞都會進行過敏測試，先將少量染髮劑滴在頭皮上，經過48個小時確認無任何異樣反應後，才會整頭染髮，多年來都沒有發生任何異狀。直到某日卓瑞想將金髮染回天生的咖啡色，又為了省錢而選擇了當地的傳統小型髮廊，沒想到這個決定卻開啟了卓瑞最慘痛的惡夢。

髮廊的設計師照常幫卓瑞進行過敏測試，但只經過約24個小時後，設計師就請卓瑞直接染髮。沒想到卓瑞染完頭髮沒多久，頭皮就開始發麻、刺痛，隔天起床後，卓瑞的臉腫成2倍大，眼睛幾乎張不開，讓他趕忙就醫。醫生發現卓瑞對染髮劑中的苯二胺（PPD）過敏，造成他的呼吸道嚴重腫脹，頭皮也長出大量的含膿水泡，雙眼差點失明；若卓瑞再晚一點就醫，甚至可能窒息死亡。

儘管事情已經過了10年，卓瑞現在仍必須頻繁回診，他甚至因此變成過敏體質，更引發日光性蕁麻疹。卓瑞至今只要待在陽光下，皮膚就會開始冒出含膿水泡，讓她不得不放棄自己想當馬術教練的夢想。卓瑞說到，「去髮廊染髮那天，是我人生中做過最錯誤的決定，我現在就像生活在地獄一般」。卓瑞也提醒愛染髮的民眾，一定要確實做好過敏測試，並完整等待48個小時，無異狀才能進行整頭染髮。

女子原本想成為馬術教練，現在卻因無法長時間待在陽光下，被迫放棄夢想。圖/dail...
女子原本想成為馬術教練，現在卻因無法長時間待在陽光下，被迫放棄夢想。圖/dailymail
分享

髮廊染髮劑過敏反應

延伸閱讀

客喊冷要求外送「取暖物」 機警外送員一看馬上...

癮君子躲廁所抽菸誤燒垃圾桶 老闆娘氣炸：店內...

碧藍寶石眼睛電暈眾人 澳洲16歲少年帥到全網...

泰國住飯店驚見蟲蟲危機「跟鞋一樣大」網曝：還...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

多胞胎倍增兒虐悲歌？日本3胞胎媽媽產後憂鬱摔死孩子

2020-01-06 14:24

捕蟹漁夫做5天領300萬！工作夢幻又危險「14年死179人」

2020-01-06 13:59

影／令和第一鮪！身價5318萬 史上次高

2020-01-06 13:40

泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-06 13:36

雙胞胎跨年相繼出生 隔30分差1歲

2020-01-06 12:58

歷史上的重大事件 必然取決於國家領導人？

2020-01-06 12:48

狗鍊掉電梯邊愛犬慘遭吊頸 醫生一見神救援

2020-01-06 12:28

年輕人夢想成為電競選手 CNN：不成名便迷失

2020-01-06 11:37

「別只看到好可愛」 日本多胞胎率倍增的兒虐悲歌

2020-01-06 09:46

英國大學「老人歧視」？牛津教授「強制退休」的關鍵判決

2020-01-06 08:30

東京豐洲新春第一鮪 5318萬

2020-01-06 00:26

義大利疑似酒駕撞人群 6名德國人死11傷

2020-01-05 22:37

澳洲野火肆虐袋鼠島 重要無尾熊族群受重創

2020-01-05 22:32

被貓統治的城巿？喵星人處處見 土耳其人樂做貓奴

2020-01-05 22:30

海水入侵 曼谷自來水出現鹹味

2020-01-05 22:14

經歷5代日皇 世界最長壽人瑞現況曝光

2020-01-05 21:59

澳洲野火讓紐西蘭天空變橘 居民：像世界末日

2020-01-05 21:03

影／澳洲野火連三月！喜鵲學會鳴警笛

2020-01-05 17:38

美食外送太方便 韓國網紅嘆「少吃多動」難上難

2020-01-05 17:13

英女星不識她 環保少女幽默改名

2020-01-05 14:50

響應減塑 泰國星巴克改用紙吸管

2020-01-05 13:09

轎車天窗恐飛離車身 賓士緊急召回75萬輛車

2020-01-05 12:51

日媒選出年度人氣寫真模特 TOP1現役大學生「想變成壇蜜！」

2020-01-04 11:06

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

影／糗！女子尖叫救命 報警才知…是鸚鵡

2020-01-05 16:58

經歷5代日皇 世界最長壽人瑞現況曝光

2020-01-05 21:59

美軍第82空降師開赴中東 快速部署規模罕見

2020-01-05 16:14

伊拉克要美軍撤？ 川普：先還錢否則祭出比伊朗嚴厲制裁

2020-01-06 09:39

伊拉克國會通過決議 不再允許美國駐軍

2020-01-05 23:24

不滿川普暗殺行動 全球爆反戰示威 美70城同步抗議

2020-01-06 02:52

今天開盤前 五件國際事不可不知

2020-01-06 06:48

川普敢獵殺任何人 因國會給他這權力 無人可擋

2020-01-06 11:00

遭川普揚言攻擊 伊朗軍方反譏華府沒那個膽

2020-01-05 22:43

戰火在嘴巴點燃！ 伊朗點名「美35據點」 川普回嗆「瞄準52目標」

2020-01-05 22:43

巴菲特新策略 重押太陽能

2020-01-05 23:48

碧藍寶石眼睛電暈眾人 澳洲16歲少年帥到全網暴動

2020-01-06 11:26

海水入侵 曼谷自來水出現鹹味

2020-01-05 22:14

Fed前主席：低利率不是問題 這兩支箭的效果等同降息3％

2020-01-05 17:11

「別只看到好可愛」 日本多胞胎率倍增的兒虐悲歌

2020-01-06 09:46

骨折失憶 碎玻璃插背 華裔女大學生長巴車禍驚魂

2020-01-06 05:48

伊朗稱不再遵守核協議限制「鈾濃縮」 美伊衝突一觸即發

2020-01-06 10:08

伊朗最高領袖哈米尼親信 放話攻擊美國軍事據點

2020-01-05 22:47

伊朗官員齊聲轟川普 沒膽、戰爭罪犯和恐怖分子

2020-01-05 18:12

5死60傷！華人巴士賓州高速公路翻車 中領館發聲明

2020-01-05 23:29

美狙殺伊朗將領牽動中東局勢 各國聯繫因應危機

2020-01-05 20:59

巴隆報明牌 2020十大投資領域吸睛

2020-01-05 23:44

川普再嗆要攻擊伊朗文化遺址 不怕觸犯戰爭罪

2020-01-06 11:42

蘇雷曼尼遺體運回伊朗 川普警告德黑蘭勿妄動

2020-01-05 17:27

關西機場私人飛機行李安檢薄弱 高恩可能趁機出逃

2020-01-05 21:28

美稱已瞄準52處 伊朗回嗆：要讓以色列化成灰燼

2020-01-06 10:00

日產前董座潛逃 官方首度回應：加強離境審查

2020-01-06 00:31

柬埔寨施工飯店倒塌第3天 激增至36死23傷

2020-01-05 19:30

國際油價 上看80美元

2020-01-05 23:29

民主黨急提案 防川普再對伊朗動武

2020-01-06 00:31

日產前董座戈恩潛逃 日本加強控制離境程序

2020-01-05 18:23

泰國住飯店驚見蟲蟲危機「跟鞋一樣大」網曝：還有第二隻

2020-01-06 13:11

影／澳洲野火連三月！喜鵲學會鳴警笛

2020-01-05 17:38

澳洲野火肆虐袋鼠島 重要無尾熊族群受重創

2020-01-05 22:32

澳洲野火讓紐西蘭天空變橘 居民：像世界末日

2020-01-05 21:03

被貓統治的城巿？喵星人處處見 土耳其人樂做貓奴

2020-01-05 22:30

捕蟹漁夫做5天領300萬！工作夢幻又危險「14年死179人」

2020-01-06 13:59

川普警告伊朗若發動攻擊 美國將迅速反擊

2020-01-06 09:30

美伊局勢緊張 歐盟邀伊朗外長會談盼降溫

2020-01-06 02:54

金價漲至2013年以來最高 因美伊關係緊張

2020-01-06 07:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top