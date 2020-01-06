染髮後臉慘腫成豬頭 29歲女愛美險喪命

女子在對染髮劑呈現過敏反應後，臉腫成豬頭、判若兩人。圖/ dailymail 分享 facebook

愛美之心人人都有，一名英國女子卓瑞，過去為了維持美麗的金髮，幾乎每個月都自己染髮。直到某天，他突然想把頭髮染回天生的咖啡色，又為了省錢前往傳統的小型髮廊。雖然設計師已幫卓瑞進行染髮劑的過敏測試，但就在卓瑞染完頭髮回到家沒多久之後，他的臉竟開始腫漲，呈現超嚴重的過敏反應。

根據《dailymail》報導，一名29歲的英國女子卓瑞（Robyn Cherry），10年前因為沉迷於金髮，每個月都會固定幫自己染髮維持髮色。每次染髮，卓瑞都會進行過敏測試，先將少量染髮劑滴在頭皮上，經過48個小時確認無任何異樣反應後，才會整頭染髮，多年來都沒有發生任何異狀。直到某日卓瑞想將金髮染回天生的咖啡色，又為了省錢而選擇了當地的傳統小型髮廊，沒想到這個決定卻開啟了卓瑞最慘痛的惡夢。

髮廊的設計師照常幫卓瑞進行過敏測試，但只經過約24個小時後，設計師就請卓瑞直接染髮。沒想到卓瑞染完頭髮沒多久，頭皮就開始發麻、刺痛，隔天起床後，卓瑞的臉腫成2倍大，眼睛幾乎張不開，讓他趕忙就醫。醫生發現卓瑞對染髮劑中的苯二胺（PPD）過敏，造成他的呼吸道嚴重腫脹，頭皮也長出大量的含膿水泡，雙眼差點失明；若卓瑞再晚一點就醫，甚至可能窒息死亡。

儘管事情已經過了10年，卓瑞現在仍必須頻繁回診，他甚至因此變成過敏體質，更引發日光性蕁麻疹。卓瑞至今只要待在陽光下，皮膚就會開始冒出含膿水泡，讓她不得不放棄自己想當馬術教練的夢想。卓瑞說到，「去髮廊染髮那天，是我人生中做過最錯誤的決定，我現在就像生活在地獄一般」。卓瑞也提醒愛染髮的民眾，一定要確實做好過敏測試，並完整等待48個小時，無異狀才能進行整頭染髮。