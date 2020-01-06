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捕蟹漁夫做5天領300萬！工作夢幻又危險「14年死179人」

2020-01-06 13:59聯合新聞網 綜合報導

捕蟹工作危險。圖／取自《The Journal Record》
捕蟹工作危險。圖／取自《The Journal Record》
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阿拉斯加捕蟹人被視為是「夢幻工作」，一年只要工作5天，就能得到300萬元的收入，但該項工作危險性極高，傷亡率比一般工作高50倍，14年來有179名漁夫死亡。近日一艘捕蟹船在阿拉斯加海域沉船，導致5人失蹤，倖存者表示，當時海線險惡，只有幾分鐘可以反應，氣溫也低於0度，非常寒冷。

根據《The Journal Record》報導，一艘130英尺高、名為羅絲號（Scandies Rose）的捕蟹船，於去年12月31日晚間從阿拉斯加西南方出海的時候，遭遇險惡的海浪襲擊導致沈沒。船上7名船員，僅2人獲救，美國海岸警衛隊透過直升機、飛機、船隻等，經過20餘小時的搜索，依然找不到其餘失蹤的5人，隔日已暫停救援。

報導指出，該船最後一個已知位置是在靠近阿拉斯加南端的科迪亞克島西南170英里（270公里），當時風速超過40英里/小時（64公里/小時），海風15至20英尺（4.5至6米），能見度僅限於一英里（1.5公里），氣溫大約為零下12度。氣象部門說，估計水溫約為6度。

救援人員指出，當時搜救時，在一架救生筏上看到微弱的光線，但從直升機降下的一名醫務人員發現上面沒有人。在約1公里處發現了另一道微弱的光，搜索者在那裡找到了2個倖存者。

螃蟹漁夫戴維·奧特尼斯（David Otness）從事捕蟹50餘年，他表示，這是一項很危險的工作，蟹鍋重約700磅，太重容易使重心不穩，可能在暴風雨天氣中造成翻覆。他說，它們可能會被冰覆蓋，這使船頂沉重。

國家職業安全與健康研究所稱，商業捕魚為該國最危險的職業之一，2000年至2014年之間，阿拉斯加漁業中有179人死亡。該機構說，從2010年到2014年，阿拉斯加水域共發生66起船隻沉船事故，包括沉沒和大火，造成15人死亡。報告說，致命災難的主要原因是不穩定和受到大浪襲擊。

直升機失蹤事故阿拉斯加

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