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多胞胎倍增兒虐悲歌？日本3胞胎媽媽產後憂鬱摔死孩子

2020-01-06 14:24聯合晚報 記者雷光涵／綜合報導

過去30年間，日本生多胞胎的比率多了近一倍。圖為日本保育園帶小孩到戶外散布，與新...
過去30年間，日本生多胞胎的比率多了近一倍。圖為日本保育園帶小孩到戶外散布，與新聞事件無關。 記者雷光涵／攝影
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2018年1月，日本三胞胎的媽媽松下園理，把其中一個11個月大的兒子重摔在榻榻米上，造成兒子腦部重創死亡，隔年園理被判刑三年六個月。多胞胎團體發起連署，指照顧三胞胎的負荷不為人知，呼籲改判緩刑。過去30年間，日本生多胞胎的比率多了近一倍，有統計顯示，這樣的家庭虐兒致死機率是單胎兒2.5到4倍。

松下園理每天餵奶24次，睡眠時間只有一個小時。三個兒子都是早產低體重兒，次男更有生長遲緩的狀況，常吐奶、哭鬧，導致她產後憂鬱。園理的丈夫請了半年育嬰假，新手爸卻沒抓到訣竅，連換尿布都不太會，嬰兒黏媽媽，一被爸爸抱就大哭。最後育兒瑣事仍由媽媽處理。園理因受不了哭鬧，失手把小孩摔在榻榻米上，檢方以傷害致死罪起訴。

去年一審名古屋地院認為，被告犯行後立即為孩子做心肺復甦術，代表她雖有產後憂鬱，行為能力沒問題。把沒有抵抗能力、沒有防備的被害者摔地兩次，惡性重大。去年9月高等法院再審，維持原判。

雙胞胎或三胞以上的家長聲援，他們知道不但懷孕時比單胎兒辛苦，生出來以後的育兒經驗也慘痛不堪。輪流餵奶、洗澡，生病有「時間差」，一個病完、另一個又病。

日本多胎支援協會設多胎家庭教室，指導爸媽怎麼利用便利小物，替雙胞同時餵奶的技巧，為自己爭取睡眠時間。

協會不斷呼籲說，地方政府提供到宅支援服務。以園理為例，她在產後極度憂鬱，想向相關單位求援，可同時帶三寶，寸步難行。現在滋賀縣大津市、埼玉縣川越市等地，對多胞胎家庭在產後一定期間內，派遣免費的到宅照護員；佐賀縣發2萬元日圓計程車券，解決行的困難。不過，這類支援仍只有少數。

新聞周刊日本版總編輯長岡義博接受日媒訪問時說，多胞胎的增加與高齡產婦增加絕對有關係，完善的行政支援以外，日本社會對於多胞胎的態度，不能只說「好可愛喔」而已，要有更多體諒，理解他們的辛苦。

憂鬱睡眠嬰兒雙胞胎育嬰假懷孕

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