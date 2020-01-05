轎車天窗恐飛離車身 賓士緊急召回75萬輛車

奢華名車大廠賓士(Mercedes-Benz)4日宣布緊急召回75萬輛轎車，因車上的天窗可能有飛離車身的風險，而召回的車款為2001年到2011年間出廠的C-Class、E-Class、CLK-Class 、和CLS-Class系列車款。

聯邦公路交通安全管理局(NHTSA)指出，這四款車的伸縮天窗與車身的接合處，經過長時間的劣化影響，導致天窗可能在行進間脫離車身，造成道路駕駛的危害。

目前賓士經銷商仍持續調查其他可能使天窗脫落的原因，必要的話提供免費更換天窗的服務；預計召回的行動將在今年2月14日開始。

問題車款中最高價為CLS-Class系列，其他價格落在3萬到7萬5000元之間，而賓士也會主動在2月14日之後聯絡持有任何一款車輛的消費者，除了提供天窗安全檢驗之外，有需要也會免費更換天窗。

雖然遭退回的車款天窗已通過供應商和戶外實驗的測試，但仍未發現根本的起因；自2017年12月賓士接到外國客戶的抱怨後便立刻進行調查，最後將責任歸咎於介面接著劑的供應商，因為玻璃面板和車身的黏合未完整，才導致天窗接合處易於劣化。

由於該問題車款已經停止生產，賓士開始進一步調查全球的二手車市場，截至2018年11月蒐集到三輛車有脫落的天窗，其中兩輛沒有發現任何跡象指出造成天窗脫落的原因，另一輛則是在天窗接合處發現有受損的現象。