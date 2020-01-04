櫻花妹8年狂噴275萬整型 網友一看照片卻嘆氣

黑崎みさ在Twitter分享自己的整容四步曲，引發網友熱烈討論。圖取自／黑崎みさ的IG 分享 facebook

現今世代，大部分人都是外貌協會成員，外表往往是最具吸引力的因素之一，每當我們在Instagram看到各男神女神的美照時，總令人又羨慕又妒忌。

而整形技術也愈來愈成熟，付點錢就能不著痕跡地變美，但也因此很容易令人泥足深陷。

近日日本有位女生分享自己的整形故事，在這幾年間豪擲千萬整形，引起不少網友熱議。

整形整上癮

這位女生叫黑崎みさ，今年24歲，於東京六本木當陪酒女郎，亦身兼模特及YouTuber。

近日她於Twitter分享自己的整容四步曲，由17歲起開始整容，8年間已花近1000萬日圓（約新台幣275萬元），更表示自己整形整上癮，「想停也停不了」。

其後她的貼文馬上被瘋傳，不少網友認為她整形前也十分可愛，「幸好有整回來」、「最初最可愛，可惜了」、「整得挺成功、挺自然的」。

亦有眼利的網友看出細節，發現她未整形的照片中，左臂有超多傷痕，懷疑她可能原本就精神不穩，才藉整形排解壓力。

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黑崎みさ在Twitter分享自己的整容四步曲，由17歲起開始整容，8年間已花近1000萬日圓（約新台幣275萬元）。圖取自／推特@misa_k666 分享 facebook

黑崎みさ今年24歲，於東京六本木當陪酒女郎，亦身兼模特及YouTuber。圖取自／黑崎みさ的IG 分享 facebook

黑崎みさ今年24歲，於東京六本木當陪酒女郎，亦身兼模特及YouTuber。圖取自／黑崎みさ的IG 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》