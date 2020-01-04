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港人自駕遊北海道撞上JR列車 疑路面結冰惹禍

2020-01-04 17:13聯合新聞網 綜合報導

昨（3）日兩名自駕的香港遊客，不慎撞上急行的特快列車，造成車頭全毀。圖/YouT...
昨（3）日兩名自駕的香港遊客，不慎撞上急行的特快列車，造成車頭全毀。圖/YouTube
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昨（3）日有兩名香港遊客，在日本北海道自駕旅遊時，不幸撞上一輛從札幌出發前往釧路市的特快列車。駕駛的女子疑似是因為路面結冰、煞車不及才誤入平交道。目前兩名受傷的香港遊客都已送醫，駕駛的車輛車頭全毀，所幸列車上的乘客都沒有受傷。此次事故也造成6班列車停駛、共計約1千8百名乘客受到影響。

根據《HTB ニュース》報導，日本北海道十勝清水町，昨發生一起香港遊客自駕撞上列車的意外事故。由一名香港女子駕駛租來的汽車，載有同行的一名男子，早上約9時在清水的JR根室線地藏平交道撞上一輛特快列車。這輛列車從札幌市出發，預計前往釧路市，幸好列車的駕駛員及乘客僅受到驚嚇、沒有傷亡發生。

這2名香港遊客約20多歲，目前已送醫救治，兩人僅受輕傷、並無生命危險。日本警方表示，駕駛可能是因為路面結冰而煞車不及，導致車輛誤入平交道，來不及避開急行的列車，才會造成本次的意外事故。而這次的事故讓這輛列車誤點了將近3個多小時，約6班列車、共計約有1千8百名旅客受到影響。目前警方仍在調查事故原因，肇事責任有待進一步釐清。

日前才傳出北海道降雪量過低，導致當地每年都會舉辦的雪祭受到影響，去年年底的聖誕節也是札幌首次沒有積雪的情況發生。但北海道因所處緯度較高，就算是暖冬氣溫還是很低，湖面、路面結冰狀況不減，因此預計前往北海道旅行的遊客，還是要注意自身安全。

2名港人在當地租來的汽車，車頭全毀，車況慘烈。圖/YouTube
2名港人在當地租來的汽車，車頭全毀，車況慘烈。圖/YouTube
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北海道自駕車列車暖冬雪祭

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