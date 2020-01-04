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日媒選出年度人氣寫真模特 TOP1現役大學生「想變成壇蜜！」

2020-01-04 11:06聯合新聞網 綜合報導

獲得Friday 2019「美女圖鑑」點閱率前五名，左起為白石真由美、千歲佳乃、...
獲得Friday 2019「美女圖鑑」點閱率前五名，左起為白石真由美、千歲佳乃、大間乃遠子、奧津愛莉莉、火將羅潔愛兒。圖／Friday
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2020新年到了，許多人紛紛回顧2019年發生過的大小事蹟。講談社旗下雜誌Friday則盤點了2019年，在「眼睛一亮美女圖鑑」專欄中，獲得點閱率最高的五位寫真偶像。

第五名是「娃娃臉新星」白石真由美（白石まゆみ），2000年12月27日出生的她，從高中畢業後就以獨立藝人的身份開始演藝活動。自稱閒不下來的她，每天都研究變得更加惹人愛的方法。

第四名是被稱為「十年難見的逸才」的千歲佳乃（ちとせよしの），在九州佐賀長大的她，出生於2000年1月8日，2019年搬至東京，開始進行寫真模特的工作，目標是朝著通告藝人邁進。

第三名是從偶像轉戰寫真模特的奧津愛莉莉（奥津マリリ），2015年以偶像團體「The Dance for Philosophy」團長身份出道的她，目標是成為國民藝人。

第二名是有著「壓倒性可愛」之稱的火將羅潔愛兒（火将ロシエル），是一名人氣Cosplayer兼任模特兒。對於角色扮演也有著許多野心，希望能拓展該行業的可能性，成為既安定又能讓年輕人憧憬的行業。

獲得點閱率第一名的，則是「寫真偶像的天眷之子」大間乃遠子（大間乃トーコ），2000年7月11日出生的她，是從日本東北的青森來到東京，從去年開始就讀大學，近期開始寫真模特的工作，興趣是外拍研究和閱讀。目標是成為像壇蜜一般既妖豔又知性的美女，希望自己能像青森縣大間鎮的黑鮪魚一樣大受歡迎。

模特兒

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