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中國滑雪隊「發威」 命挪威圖書館下架敏感書籍

2020-01-03 15:10德國之聲 德國之聲

法輪功。 中央社資料照片
法輪功。 中央社資料照片
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(德國之聲中文網) 根據挪威媒體報導，目前正在挪威梅羅克移地訓練的中國滑雪代表團，要求當地一間圖書館移除一本與中國有關的敏感書籍。 然而，圖書館的管理員斷然拒絕中國代表團的要求。

圖書館經理麥爾肯 (Anne Marken) 向挪威報紙《特隆赫姆報》表示：「挪威擁有言論自由，所以我們不可能順應他們的要求。 」為了准備2022年在北京舉辦的冬季奧運，目前有超過40名中國的越野滑雪選手與15名教練在挪威進行移地訓練。 這個訓練是中國與挪威兩國交流合作的項目之一。

然而，《特隆赫姆報》指出，過去幾周梅羅克當地的圖書館已出現三起與中國文學作品相關的爭議事件。中國滑雪代表團要求該圖書館下架一本關於法輪功的書籍，因為中國政府在1999年於國內禁止該本書籍。

圖書館經理麥爾肯告訴《特隆赫姆報》：「目前已有三個人要求我們將那本關於法輪功的書下架。 此外，也有其他人對我們架上的另外三本書提出類似的要求。他們表示，如果中國滑雪隊成員被发現閱讀這類書籍的話，他們可能被送進位於中國的勞動營或監獄。 」

麥爾肯強調，她告訴中國滑雪隊代表，圖書館內所有書籍都供滑雪隊翻閱，但圖書館絕對不會因為滑雪隊提出的請求，而下架任何書籍。 此前，因為代表中國的團體訪問挪威市政廳，奧斯陸國家圖書館內的中國相關書籍被轉往位於梅羅克的圖書館。

外國政府不該「臣服」於中國的政令倡導

這並非代表中國的團體首次於海外向外國機構施壓。 此前，中國在瑞典筆會去年11月頒发圖霍斯基獎（Tucholsky Prize）給遭關押的書商桂民海後，中國威脅祭出「反制手段」。 事发後，中國宣布取消兩個企業代表團訪問瑞典的計劃。

大赦國際的中國研究員潘嘉偉告訴德國之聲，由於外國政府普遍對中國共產黨的本質缺乏警覺性，導致中國政府能以更具侵略性的方式在海外拓展其影響力。 他說：「大部分的外國政府仍天真認為中國會因為經濟起步後，便開始接受普世價值，但是事實證明這樣的假設是錯的。 中國政府在乎的一直都是掌控一切，包含強化對權力的掌握度。 現在，中國政府已開始將勢力拓展到境外。 」

潘嘉偉向德國之聲表示，中國滑雪隊要求挪威圖書館下架敏感書籍的事件，再次提醒外國政府中國是個野心勃勃的政權。 他說：「外國政府不該落入中國政令倡導的圈套，他們應該繼續堅守人權與言論自由等普世價值。 」

本文章由德國之聲授權提供】

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