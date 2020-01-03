留言香蕉牆被罰 塗鴉男辯稱藝術

自稱藝術家和行動分子的韋柏 (Roderick Webber)在原來展示價值12萬元(約台幣360萬)的著名香蕉藝術的牆上留言塗鴉，被判罰款325元(約台幣9750元)和社區服務；他2日拒絕認罪，宣稱他的作為算不得是刑事惡作劇輕罪，要法庭裁定什麼是藝術。

韋柏在邁阿密灘法庭出庭後說：「我將迫使法官或陪審團決定什麼是藝術。」本案預定2月27日開庭。

韋柏說，他願意讓法庭或法律決定在展示香蕉藝術的牆上塗寫有關孌童億萬富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)的文字，究竟是污損藝術，或是表現創意的政治言論，而非犯罪。

「邁阿密前鋒報」說，藝術家卡特蘭 (Mauricio Cattelan)用黏膠帶把一根香蕉黏在牆上的作品「喜劇演員」，在邁阿密灘的貝塞爾藝術展展出，並以12萬元(約台幣360萬)賣出，早已鬧得沸沸揚揚。韋柏打蛇隨棍上，使這場「藝術鬧劇」更加歹戲拖棚。

香蕉藝術以天價售出不久，行為藝術家達圖那 (David Datuna)擅自把這根香蕉拿下來吃掉，當場被警衛趕出去，可是沒有被控犯罪。

韋柏聽到這個消息時，正在附近參加另一項活動。他宣稱達圖那的「創意食用」促使他決定再接再厲，因此他帶著一條口紅趕到邁阿密灘會議中心，在已沒有香蕉的香蕉牆上寫下「艾普斯坦並非自殺」。

他當場被捕和押出展示會場，可是他在送監之前問道：「如果人家吃掉12萬元(約台幣360萬)的香蕉沒有被捕，為什麼我不能在牆上寫字？」

艾普斯坦是涉嫌淫辱幾十名少女的富豪，去年8月陳屍紐約市監獄牢房。法醫斷定他自殺身亡，可是有關他的死因流言不斷。

韋柏2日出庭前發表新聞信，宣稱他在牆上的塗鴉是網紅創作「紅色革命」，也是「顛覆性的政治聲明」。

他也宣稱與世界各地藝術家遭受的囚禁和殺害相比，他惹上的麻煩根本不算什麼。他說，任何人想說出事實或膽敢說出真相，都遭到政府打壓，如果要維繫行為藝術主題，他們就得繼續努力。