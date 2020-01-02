美日太空合作 日將成第二登月國？

從2020年開始，美國和日本將強化兩國的在太空領域的合作，日本有望成為史上第二個太空人登月國(圖為阿波羅11號登月)。(Photo by Flickr) 分享 facebook 日本將成為史上第二個有太空人登陸月球的國家？從2020年開始，美國和日本將強化兩國的在太空領域的合作，而月球作為未來的兵家必爭之地，為了牽制中國，美國不只要重返月球，更計劃在月球上建立可供太空人長期留守的基地。但對日本來說，登月的龐大費用恐加重財政負擔。

根據《每日新聞》報導，NASA署長布萊登斯坦曾在去年9月訪問日本時提議，將在2020年代後半期送日本太空人上月球，這項消息已經被多方來源證實。在美國看來，月球在不遠的未來將是經濟與國家安全的兵家必爭之地，而美國與日本的合作的其中一個目的正是為了牽制中國。

與1961至1972年間著名的阿波羅計畫不同，NASA去年5月公布的阿提米絲計畫，目標是在月球興建可供太空人長期留守的基地，而NASA的終極目標是登陸火星。川普更打算在2024年之後年年送太空人登月。

《Space》指出，有鑑於登月無人探測器「嫦娥四號」的成功，中國預計在今年發射「嫦娥五號」，與前4次不同的是，將在月球正面著陸，更有望將月球土壤帶回地球研究，為1972年美國最後一次阿波羅任務之後的首次。

日本每年花在太空探索活動的預算僅350億至400億日圓，若是日本有意登月，政府評估在2024年時恐需要編列2千130億日圓，勢必得增加龐大的財政負擔。今年春天美國將披露阿提米絲計畫的更多細節，屆時日本再決定是否與美國合作。

【更多精采內容，詳見 】