印度雪前恥 將嘗試成為第四登月國

印度預計要在今年第三度啟動無人機登月計畫，誓言成為第四個成功登陸月球的國家。（photo by Wikimedia） 分享 facebook 印度太空研究組織（ISRO）宣布，將發起第三次登月計畫，繼續努力成為第四登月國。印度原訂在2019年9月的月球飛船二號能成功登月，但該無人太空船最後以墜毀收場。ISRO局長西萬就選擇在2020元旦向外界宣布，印度將繼續執行低成本太空計畫，有望在今年底三度升空探月。

強調低成本

根據《英國廣播公司》報導，到目前為止，只有美國、俄羅斯與中國成功在月球上執行登陸任務，若印度的月球飛船計畫成功登陸月球，將使得印度成為第四個成功登月國家，並證明印度「低成本太空國家」的可行性。

西萬表示，月球飛船三號將採取與月球飛船二號類似的計畫，將繼續嘗試降落在月球南極，進行水資源探測與月震測量。因為月球飛船二號在2019年9月失事墜毀，因此月球南極目前仍沒有任何探測器成功登陸過。向來強調低成本也能發展太空事業的印度，這次也毫不意外地宣稱月球飛船三號將十分經濟。

欲成太空強國

《半島電視台》指出，印度先前的許多太空計畫，相較於其他國家而言，的確是經濟實惠許多。舉例來說，印度2014年的無人探測火星計劃，總共只花了740萬美元，比珊卓布拉克主演的《地心引力》製片成本還要低。

除了月球無人探測計劃外，頗具雄心的ISRO也同時正在進行太空人計畫Gaganyaan，預計要在2021年成為第四個送人上太空的國家。ISRO也將在印度南部港城杜蒂戈林興建第二個太空中心，並在2020年啟動至少25項太空計畫，向外界宣示印度要成為太空強國的決心。

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