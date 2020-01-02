AI系統判讀X光影像表現佳 可望降低乳癌漏檢率

英美研究人員發表的研究報告證實，科技巨擘谷歌（Google）研發的人工智慧系統透過乳房X光攝影判讀女性是否罹患乳癌的表現，已達放射科專家水準，檢測失誤率也可望降低。

「自然」（Nature）期刊今天刊登的研究，是顯示人工智慧（AI）具有提高乳癌檢查準確性的最新報告。全球每8名女性就有1人罹患乳癌。

美國癌症學會（American Cancer Society）說，放射科專業醫師漏判乳癌的機率約2成，而在所有接受10年篩檢的婦女中，有半數會有偽陽性反應結果。

來自芝加哥西北大學醫學中心（NorthwesternMedicine）的研究共同執筆人艾提瑪蒂（MozziyarEtemadi）說，這項與Alphabet Inc旗下的DeepMind AI部門合作的研究，代表早期檢出乳癌的可能性有了重大進展。

研究團隊訓練這套AI系統從數以萬計X光影像中識別乳癌患者，然後與英國一組2萬5856份和美國一組3097份乳房攝影的實際結果做比較。團隊成員包括倫敦帝國學院（Imperial College London）和英國國家醫療保健服務（NHS）的研究員。

研究顯示，這套AI系統識別癌症患者的準確性，與放射線專家不相上下，並降低美國組和英國組的不實陽性結果數量分別達5.7%和1.2%。

此外，系統也減少了錯把檢測結果歸類為正常的不實陰性反應，美國組降低9.4%、英國組降低2.7%。

在另一項測試中，這個研究小組讓AI系統和6名放射科專家PK，結果發現AI在精準預測乳癌的表現上更勝一籌。

艾提瑪蒂說，這類研究有其必要，且需獲得監管部門批准，過程可能需要花費幾年時間。