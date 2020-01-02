婦到醫院動手術竟全身起火 40%灼傷不治身亡

手術引發的悲劇發生在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）的弗洛瑞斯卡醫院（Floreasca Hospital）。示意圖。圖片來源／ingimage 分享 facebook

位在東歐的羅馬尼亞，近日發生了一件離譜至極的醫療疏失案件。一名婦人前往首都布加勒斯特的一家醫院進行癌症手術，沒想到手術到一半，婦人竟突然著火，全身有將近40%灼傷，一週後不幸身亡。對此，院方僅稱是場「意外」，令婦人的家屬實在是難以接受，當地的衛生部長則承諾一定會徹查此案，還給家屬一個真相。

根據《BBC NEWS》報導，東歐羅馬尼亞的首都布加勒斯特（Bucharest），日前發生了一件重大的醫療意外。一名婦人在弗洛瑞斯卡醫院（Floreasca Hospital）進行胰臟癌手術，當醫護人員正在使用含有酒精的消毒劑時，外科醫生卻同時在一旁操作電動手術刀，造成婦人的身體瞬間起火。儘管一旁的護理師趕忙往婦人身上潑水滅火，婦人全身上下還是有40%的灼傷，一週後不治身亡。當場的醫護人員描述當時情況，表示婦人「就像是火把般的被點燃了！」

對此，婦人的家屬表示，醫院並沒有告訴他們任何有關手術過程的細節，僅稱這就是場「意外」，他們在媒體報導中得到的資訊，甚至比院方告知他們的還要多，令家屬們十分不能接受。婦人的家屬也說到，他們並沒有執意要控告醫院，只是想知道事情的真相而已。當地的衛生部長維克多科斯塔什（Victor Costache）則承諾，一定會盡快查明此案的真相。

事實上，羅馬尼亞長期缺乏醫療人力資源、相關的基礎建設也不完善，因此被視為是歐洲國家中最不重視醫療系統的地方，甚至是全歐洲兒童死亡率最高的國家。