英男泰國跨年放煙火突爆炸 火光朝臉炸開不治身亡

英國男子加里在泰國街上施放煙火，卻不慎被煙火炸飛身亡，未婚妻見狀抱著遺體痛哭。圖擷自 Daily News 分享 facebook

許多國家為迎接跨年都會施放大量煙火慶祝，但民眾若是要自行施放煙火，則必須注意自身安全，固定好煙火並在施放後保持安全距離。一位50歲的英國男子跨年夜當晚與未婚妻到泰國的一家酒吧聚會，並在跨年倒數前到街上施放煙火筒，未料煙火卻突然爆炸，朝他臉上炸開，導致他當場出血倒地，施救後不治身亡，而未婚妻見狀後則是抱著男子遺體痛哭。

根據英國「每日郵報」報導，這位男子名叫加里（Gary McLaren），去年12月31日晚間他與泰國未婚妻茉莉（Jasmine）和朋友在芭達雅的一間酒吧聚會，不久他便走到街上準備施放煙火慶祝跨年，圍觀者表示加里剛開始點燃煙火筒失敗，等到第二次嘗試時才成功，當時白煙從筒中冒出，加里查看時煙火筒卻突然爆炸，朝他的臉上炸開，導致加里出血倒地。

醫護人員到場後立即幫加里實施心肺復甦術，但最後仍被宣告不治身亡，而未婚妻茉莉則是難過地抱著加里的遺體痛哭，事後她也在臉書發文「親愛的寶貝，你永遠在我心裡。」而針對加里的死亡，警員諾澤拉德（Nakhonrat Nontseelard）表示已經通知英國駐曼谷大使館死訊，而加里的遺體目前則在醫院進行屍檢。