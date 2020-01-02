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13歲女童慘遭獸父性侵4年 腹痛產子併發症不治

2020-01-02 09:44香港01 方蕙珊

凱特倫本月11日因嚴重腹痛自行前往科阿里市一間醫院求診，繼而揭發懷有7個月身孕。...
凱特倫本月11日因嚴重腹痛自行前往科阿里市一間醫院求診，繼而揭發懷有7個月身孕。（odocumento）
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巴西發生令人髮指的亂倫案，一名13歲女童慘遭父親蹂躪4年致懷孕，早前因難忍腹痛入院誕下一名早產嬰，可惜不幸出現併發症，最終不治；獸父匿藏一周後被捕。

上月11日，凱特倫（Luana Ketlen）因嚴重腹痛，自行前往科阿里市（Coari）一間醫院求診，醫生發現她懷有7個月身孕以及患有急性貧血，隨即決定替她催生；誕下一名早產男嬰後，凱特倫健康狀況急劇惡化，並出現肝硬化、肺積水和低血壓等併發症，要由醫療直升機接送至363公里以外的專科醫院診治，可惜在送院途中不治。

警方事後對凱特倫的36歲父親法巴（Tome Faba）發出拘捕令，他涉嫌在4年前開始性侵親生女兒；法巴匿藏一周後，最終被警方以虐待兒童及誤殺等罪名拘捕。

阿姨勸導下供出父親經手

報導指出，凱特倫生前與父母同住科阿里市的鄉郊地區，家人對法巴的惡行並不知情，直至幾個月前凱特倫身體出現變化，鄰居發現她的肚子漸漸隆起，凱特倫的一名阿姨上門探望並堅持帶她就醫始揭發事件；據稱，凱特倫是在阿姨的勸導下供出父親是經手人，惟其母難以接受女兒被父強姦成孕的事實。

警方表示，凱特倫曾透露多次被父親藉詞帶她出外釣魚進行性侵，她原不知道自己懷孕，直至2個月前開始感到腹痛才意識到不妥，而法巴曾威嚇她若向任何人透露事件，將遭到殺身之禍。

有不願透露姓名的親屬表示，凱特倫天真無邪，可惜慘遭父親性侵飽受創傷卻又不敢向任何人透露。

家人在凱特倫誕嬰後報警，同時聯絡社福界機構尋求協助，執法部門隨即下令拘捕法巴。案件在當地引起廣泛關注，法巴上月27日首次出庭時，不少人在法庭外示威。

凱特倫的早產兒子目前健康情況良好，無需靠儀器協助呼吸，但社福機構暫未決定是否將其監護權交予凱特倫的家人。

延伸閱讀：

【泰式亂倫】父與囡囡失散14年後重逢失蹤　1年後驚變「嫩妻」

日本1歲男嬰感染肺炎亡　1年後父母被揭長期用氣槍殘忍施虐

文章授權轉載自《香港01》

性侵懷孕巴西早產

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