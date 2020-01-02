親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

全球第一 帛琉禁用有害珊瑚礁防曬乳

2020-01-02 00:07聯合報 編譯莊蕙嘉／綜合報導

分享

中華民國在太平洋的友邦島國帛琉一月一日起實施嚴格新法，禁止使用含有對珊瑚礁有害成分的防曬乳液，違者罰一千美元（約台幣三萬元），是全球第一個立法禁用部分防曬產品的國家。此外，帛琉也於同一天成立全球最大的海洋保護區之一。

帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）說：「我們必須尊重所居住的環境，因為環境是孕育生命之所，沒有它，帛琉人也無法生存。」

帛琉位處西太平洋，居於澳洲及日本間，以擁有豐富海洋生態，被視為全球最佳潛水勝地之一，但帛琉擔心要有所犧牲才能換來如此人氣。

雷蒙傑索指出，科學證據顯示，多數防曬乳液都含有的化學物質對珊瑚礁來說是有毒的，即使含量很小。

自二○二○年開始，任何對珊瑚礁具有毒性的防曬乳液，不論是攜帶入境帛琉或於當地販售，都會被沒收並處以罰款。

雷蒙傑索表示：「帛琉重要生物棲地都發現防曬乳液中的有毒化學物質，在帛琉最知名的生物組織中也有。我們不介意成為第一個禁用這些化學物質的國家，也會為傳達這個訊息盡一份力。」

除了防曬乳禁令，帛琉新設海洋保護區也自同日生效，在新規定之下，帛琉的專屬經濟區（EEZ）內的五十萬平方公里海域、相當於八成的區域禁止商業捕魚或從事其他海洋活動，包括採礦和取鯊魚鰭。在保護區內作業的外國船隻，必須在帛琉申報漁獲並繳納出口稅。

美國夏威夷州議會去年七月亦通過法案，二○二一年起禁售含有對珊瑚礁有害成分羥基苯酮（oxybenzone）和甲氧基肉桂酸辛酯（octinoxate）的防曬產品，據估計，市售產品約有七成含有這些成分。

帛琉防曬珊瑚

延伸閱讀

技術團農業結合觀光 台日攜手推帛琉生態旅遊

帛琉總統：印太策略重要 台帛美日紐澳應續合作

美駐帛琉準大使：台灣是美國重要合作夥伴

獨享兩人世界的海島假期　到「帛琉」感受加倍浪...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

德國新年煙火疑釀動物園祝融 數十隻動物喪命

2020-01-01 22:16

東京迪士尼迎鼠年 和風米奇米妮出風頭

2020-01-01 23:16

印度推動月球飛船三號登月任務 2021年升空

2020-01-01 21:06

澳洲動物園飼育員 把動物帶回家躲野火

2020-01-01 20:59

阿拉伯之春過10載 中東人權未改善

2020-01-01 17:00

帛琉率先開罰 禁用有害珊瑚礁的防曬乳

2020-01-01 15:29

一生必遊？氣候暖化 搭遊輪遊南極要趁早

2020-01-01 15:03

加拿大山區雪崩 美國2滑雪客喪生

2020-01-01 14:22

男子52周打破52項世界紀錄 最後一項是背後接飛盤

2020-01-01 14:12

峇里島的豬 現在沒飛機餐廚餘可吃

2020-01-01 13:22

特斯拉在美撞車事故又一起 當局展開調查

2020-01-01 12:50

日正妹低胸教保養重機短片爆紅 網友暴動：難專心

2020-01-01 11:18

末日硬要放煙火？澳洲野火災難中的「雪梨跨年煙火」

2020-01-01 09:45

2020年9件值得期待大事：NASA火星任務、全球最高大廈誕生...

2020-01-01 09:37

搭機5件事 空服員不做！你最好也別做

2019-12-31 12:27

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

川普揚言報復！大使館遭攻擊 美急派百名陸戰隊支援

2020-01-01 09:33

高恩到底怎麼逃出日本的？有一說是當成樂器裝箱離境

2020-01-01 13:16

影／直擊！阿帕契直升機展示武力 協防美大使館

2020-01-01 15:15

2020年9件值得期待大事：NASA火星任務、全球最高大廈誕生...

2020-01-01 09:37

美中將簽第一階段貿易協定 專家：北京一大勝利

2020-01-01 09:02

影／不讓你走！女信徒強拉握手 教宗罕見動怒

2020-01-01 11:46

三星電子晶片廠停電一分鐘 損失恐達數百萬美元

2020-01-01 18:58

日正妹低胸教保養重機短片爆紅 網友暴動：難專心

2020-01-01 11:18

骯髒破舊又誤點成性 紐約地鐵還有救嗎？

2020-01-01 11:00

教宗跨年夜罕見動怒 隔天脫稿公開道歉

2020-01-01 20:43

2020年美元看貶？這些因素可能讓空頭跌破眼鏡

2020-01-01 17:06

幸運！夫妻把60萬現金扔回收場 被眼尖的工作人員發現

2020-01-01 11:34

前日產董座戈恩棄保潛逃 黎巴嫩當局：合法入境

2020-01-01 21:38

日產前董座戈恩棄保潛逃 日本媒體怒罵懦夫

2020-01-01 16:50

Tiffany嫁LV前上門求親 但遭巴菲特婉拒

2020-01-01 21:21

金正恩：暫停核試承諾作廢 近期將推出新戰略武器

2020-01-01 08:59

男子52周打破52項世界紀錄 最後一項是背後接飛盤

2020-01-01 14:12

戈恩棄保潛逃黎巴嫩 法國政府否認事先知情

2020-01-01 10:30

罕見！金正恩似略過新年賀詞 專家：避免承認外交錯誤

2020-01-01 18:28

牧師王怡遭判9年 美國務卿籲北京放人

2020-01-01 07:41

峇里島的豬 現在沒飛機餐廚餘可吃

2020-01-01 13:22

禿頭男訪「增毛駅」許願生頭髮 一年對比照嚇壞網

2020-01-01 20:42

巴隆周刊：蘋果CEO庫克締造了這項美國企業史紀錄

2020-01-01 21:46

2019年哪家汽車股最慘？ 高恩下台後的日產、雷諾

2020-01-01 12:57

大使館遭伊拉克群眾攻擊 美將增兵保護

2020-01-01 06:19

巴格達美使館遇襲 川普警告伊朗要付很大代價

2020-01-01 08:39

三星華城半導體廠短暫停電 傳可能兩到三天才能復工

2020-01-01 14:41

一生必遊？氣候暖化 搭遊輪遊南極要趁早

2020-01-01 15:03

澳洲動物園飼育員 把動物帶回家躲野火

2020-01-01 20:59

德國新年煙火疑釀動物園祝融 數十隻動物喪命

2020-01-01 22:16

駐伊拉克大使館遇襲後 美國向中東增兵

2020-01-01 19:13

25年來首次 駐菲代表處元旦升旗移師蘇比克灣

2020-01-01 15:06

明州華男涉槍殺前同事 女友全程目睹

2020-01-01 15:34

親伊朗示威者圍攻美使館 川普：沒想與伊朗開戰

2020-01-01 15:09

比2018年增加63% 去年9300家零售店歇業創紀錄

2020-01-01 12:30

東京迪士尼迎鼠年 和風米奇米妮出風頭

2020-01-01 23:16

加拿大山區雪崩 美國2滑雪客喪生

2020-01-01 14:22

止不住煉獄般野火 澳洲罕見出動軍艦馳援

2020-01-01 12:36

印尼雅加達跨年夜暴雨引發洪災 至少9人喪命

2020-01-01 21:09

跨年夜豪雨 大雅加達淹水災情慘重

2020-01-01 10:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top