全球第一 帛琉禁用有害珊瑚礁防曬乳

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中華民國在太平洋的友邦島國帛琉一月一日起實施嚴格新法，禁止使用含有對珊瑚礁有害成分的防曬乳液，違者罰一千美元（約台幣三萬元），是全球第一個立法禁用部分防曬產品的國家。此外，帛琉也於同一天成立全球最大的海洋保護區之一。

帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）說：「我們必須尊重所居住的環境，因為環境是孕育生命之所，沒有它，帛琉人也無法生存。」

帛琉位處西太平洋，居於澳洲及日本間，以擁有豐富海洋生態，被視為全球最佳潛水勝地之一，但帛琉擔心要有所犧牲才能換來如此人氣。

雷蒙傑索指出，科學證據顯示，多數防曬乳液都含有的化學物質對珊瑚礁來說是有毒的，即使含量很小。

自二○二○年開始，任何對珊瑚礁具有毒性的防曬乳液，不論是攜帶入境帛琉或於當地販售，都會被沒收並處以罰款。

雷蒙傑索表示：「帛琉重要生物棲地都發現防曬乳液中的有毒化學物質，在帛琉最知名的生物組織中也有。我們不介意成為第一個禁用這些化學物質的國家，也會為傳達這個訊息盡一份力。」

除了防曬乳禁令，帛琉新設海洋保護區也自同日生效，在新規定之下，帛琉的專屬經濟區（EEZ）內的五十萬平方公里海域、相當於八成的區域禁止商業捕魚或從事其他海洋活動，包括採礦和取鯊魚鰭。在保護區內作業的外國船隻，必須在帛琉申報漁獲並繳納出口稅。

美國夏威夷州議會去年七月亦通過法案，二○二一年起禁售含有對珊瑚礁有害成分羥基苯酮（oxybenzone）和甲氧基肉桂酸辛酯（octinoxate）的防曬產品，據估計，市售產品約有七成含有這些成分。