親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「別再撕裂」施明德：台灣不會變香港 庶民不要做票奴

台灣十大槍擊要犯逃陸 組黑幫、擄人勒索被判死緩

印度推動月球飛船三號登月任務 2021年升空

2020-01-01 21:06中央社 新德里1日專電

印度太空研究組織（ISRO）主席席萬（K. Sivan）宣布，「月球飛船三號」登...
印度太空研究組織（ISRO）主席席萬（K. Sivan）宣布，「月球飛船三號」登月任務已獲政府批准。圖／法新社
分享

印度的「月球飛船二號」探月計畫失敗後，印度太空研究組織（ISRO）主席席萬（K. Sivan）今天宣布，「月球飛船三號」登月任務已獲政府批准，預計2021年發射升空。

綜合「今日印度」（India Today）等印度媒體報導，席萬今天在班加羅爾召開記者會，宣布2020年ISRO的太空計劃與任務。

席萬說，印度第3次登月任務「月球飛船三號」（Chandrayaan-3）已獲得政府批准，計畫正在推動中，預估耗資25億盧比（新台幣10.48億元），但整個任務預計還要再額外投入36.5億盧比（新台幣15.3億元）。

去年9月登月失敗的「月球飛船二號」（Chandrayaan-2），一共耗資96億盧比（新台幣40.24億元）；因此，「月球飛船三號」的開銷將比「月球飛船二號」要少。

他指出，「月球飛船三號」的結構與配置將與「月球飛船二號」類似。這意味著「月球飛船三號」將配備有登陸器和具備動力模組的月球探測車。

席萬表示，「月球飛船三號」計畫的相關活動進行得非常順利，這項計畫不會影響其他衛星計畫。除「月球飛船三號」外，今年還將執行逾25項太空任務。

「月球飛船二號」原使得印度有望成為繼美國、俄羅斯和中國之後，全球第4個成功登陸月球的國家。

但「月球飛船二號」去年7月發射升空後，9月抵達月球軌道且釋放登陸器「維克藍」（Vikram）執行登月任務，結果失聯，最後確認登陸器墜毀月表，任務宣告失敗。

席萬強調，儘管「月球飛船二號」登陸器未能成功在月表軟著陸，但軌道飛行器仍在運行，這讓ISRO在「月球飛船二號」任務取得良好進展，軌道飛行器將在未來7年內繼續發揮作用，傳回更多月球相關科學數據。

他也提到印度的「加岡陽」（Gaganyaan）載人太空任務，ISRO已選出4名來自印度空軍的男性太空人來執行這項任務，他們將在俄羅斯接受培訓，訓練從1月第3個禮拜開始。

印度「加岡陽」載人太空任務是印度第一個送人上太空停留的任務，預計設計太空梭載人送上距離地表400公里的太空軌道，並讓太空人在太空中停留7天。

印度太空

延伸閱讀

印度群眾反新法歧視穆斯林 抗議中迎新年

印度拚基建 砸1.5兆美元

印度拚經濟 推動逾42兆台幣基礎建設計畫

印度不禁止華為參與5G測試 但尚未允賣設備

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

澳洲動物園飼育員 把動物帶回家躲野火

2020-01-01 20:59

阿拉伯之春過10載 中東人權未改善

2020-01-01 17:00

帛琉率先開罰 禁用有害珊瑚礁的防曬乳

2020-01-01 15:29

一生必遊？氣候暖化 搭遊輪遊南極要趁早

2020-01-01 15:03

加拿大山區雪崩 美國2滑雪客喪生

2020-01-01 14:22

男子52周打破52項世界紀錄 最後一項是背後接飛盤

2020-01-01 14:12

峇里島的豬 現在沒飛機餐廚餘可吃

2020-01-01 13:22

特斯拉在美撞車事故又一起 當局展開調查

2020-01-01 12:50

日正妹低胸教保養重機短片爆紅 網友暴動：難專心

2020-01-01 11:18

末日硬要放煙火？澳洲野火災難中的「雪梨跨年煙火」

2020-01-01 09:45

2020年9件值得期待大事：NASA火星任務、全球最高大廈誕生...

2020-01-01 09:37

不滿米其林降星級提告 法國名廚敗訴

2019-12-31 23:34

搭機5件事 空服員不做！你最好也別做

2019-12-31 12:27

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

川普揚言報復！大使館遭攻擊 美急派百名陸戰隊支援

2020-01-01 09:33

高恩到底怎麼逃出日本的？有一說是當成樂器裝箱離境

2020-01-01 13:16

川普推文宣布 1月15日簽署美中第一階段貿易協議

2019-12-31 22:23

影／直擊！阿帕契直升機展示武力 協防美大使館

2020-01-01 15:15

2020年9件值得期待大事：NASA火星任務、全球最高大廈誕生...

2020-01-01 09:37

美中將簽第一階段貿易協定 專家：北京一大勝利

2020-01-01 09:02

日正妹低胸教保養重機短片爆紅 網友暴動：難專心

2020-01-01 11:18

骯髒破舊又誤點成性 紐約地鐵還有救嗎？

2020-01-01 11:00

影／不讓你走！女信徒強拉握手 教宗罕見動怒

2020-01-01 11:46

三星電子晶片廠停電一分鐘 損失恐達數百萬美元

2020-01-01 18:58

2020年美元看貶？這些因素可能讓空頭跌破眼鏡

2020-01-01 17:06

幸運！夫妻把60萬現金扔回收場 被眼尖的工作人員發現

2020-01-01 11:34

川普這一炸 引爆伊拉克反美情緒

2019-12-31 23:51

金正恩：暫停核試承諾作廢 近期將推出新戰略武器

2020-01-01 08:59

日產前執行長高恩 離奇逃回黎巴嫩

2019-12-31 23:55

男子52周打破52項世界紀錄 最後一項是背後接飛盤

2020-01-01 14:12

日產前董座戈恩棄保潛逃 日本媒體怒罵懦夫

2020-01-01 16:50

教宗跨年夜罕見動怒 隔天脫稿公開道歉

2020-01-01 20:43

戈恩棄保潛逃黎巴嫩 法國政府否認事先知情

2020-01-01 10:30

罕見！金正恩似略過新年賀詞 專家：避免承認外交錯誤

2020-01-01 18:28

牧師王怡遭判9年 美國務卿籲北京放人

2020-01-01 07:41

峇里島的豬 現在沒飛機餐廚餘可吃

2020-01-01 13:22

不滿米其林降星級提告 法國名廚敗訴

2019-12-31 23:34

不滿空襲 伊拉克人衝進美使館

2019-12-31 23:48

比特幣供應量減 有望大漲

2020-01-01 00:31

澳洲野火斷生路 4千人困海灘

2020-01-01 00:11

大使館遭伊拉克群眾攻擊 美將增兵保護

2020-01-01 06:19

2019年哪家汽車股最慘？ 高恩下台後的日產、雷諾

2020-01-01 12:57

巴格達美使館遇襲 川普警告伊朗要付很大代價

2020-01-01 08:39

一生必遊？氣候暖化 搭遊輪遊南極要趁早

2020-01-01 15:03

汽車大亨高恩失勢 企業史罕見

2019-12-31 23:12

三星華城半導體廠短暫停電 傳可能兩到三天才能復工

2020-01-01 14:41

英雄淪逃犯 高恩：這是個背叛的故事

2019-12-31 23:56

禿頭男訪「增毛駅」許願生頭髮 一年對比照嚇壞網

2020-01-01 20:42

新加坡濱海灣煙火秀 跨年民眾嗨翻天

2020-01-01 03:17

比2018年增加63% 去年9300家零售店歇業創紀錄

2020-01-01 12:30

川普：美中1月15日簽第一階段貿易協議

2020-01-01 00:35

25年來首次 駐菲代表處元旦升旗移師蘇比克灣

2020-01-01 15:06

親伊朗示威者圍攻美使館 川普：沒想與伊朗開戰

2020-01-01 15:09

止不住煉獄般野火 澳洲罕見出動軍艦馳援

2020-01-01 12:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top