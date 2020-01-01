印度推動月球飛船三號登月任務 2021年升空

印度太空研究組織（ISRO）主席席萬（K. Sivan）宣布，「月球飛船三號」登月任務已獲政府批准。圖／法新社 分享 facebook

印度的「月球飛船二號」探月計畫失敗後，印度太空研究組織（ISRO）主席席萬（K. Sivan）今天宣布，「月球飛船三號」登月任務已獲政府批准，預計2021年發射升空。

綜合「今日印度」（India Today）等印度媒體報導，席萬今天在班加羅爾召開記者會，宣布2020年ISRO的太空計劃與任務。

席萬說，印度第3次登月任務「月球飛船三號」（Chandrayaan-3）已獲得政府批准，計畫正在推動中，預估耗資25億盧比（新台幣10.48億元），但整個任務預計還要再額外投入36.5億盧比（新台幣15.3億元）。

去年9月登月失敗的「月球飛船二號」（Chandrayaan-2），一共耗資96億盧比（新台幣40.24億元）；因此，「月球飛船三號」的開銷將比「月球飛船二號」要少。

他指出，「月球飛船三號」的結構與配置將與「月球飛船二號」類似。這意味著「月球飛船三號」將配備有登陸器和具備動力模組的月球探測車。

席萬表示，「月球飛船三號」計畫的相關活動進行得非常順利，這項計畫不會影響其他衛星計畫。除「月球飛船三號」外，今年還將執行逾25項太空任務。

「月球飛船二號」原使得印度有望成為繼美國、俄羅斯和中國之後，全球第4個成功登陸月球的國家。

但「月球飛船二號」去年7月發射升空後，9月抵達月球軌道且釋放登陸器「維克藍」（Vikram）執行登月任務，結果失聯，最後確認登陸器墜毀月表，任務宣告失敗。

席萬強調，儘管「月球飛船二號」登陸器未能成功在月表軟著陸，但軌道飛行器仍在運行，這讓ISRO在「月球飛船二號」任務取得良好進展，軌道飛行器將在未來7年內繼續發揮作用，傳回更多月球相關科學數據。

他也提到印度的「加岡陽」（Gaganyaan）載人太空任務，ISRO已選出4名來自印度空軍的男性太空人來執行這項任務，他們將在俄羅斯接受培訓，訓練從1月第3個禮拜開始。

印度「加岡陽」載人太空任務是印度第一個送人上太空停留的任務，預計設計太空梭載人送上距離地表400公里的太空軌道，並讓太空人在太空中停留7天。